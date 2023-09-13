（セ・リーグ、阪神４−０巨人、２２回戦、阪神１５勝５敗１分、１３日、甲子園）興奮を抑えきれなかった。お立ち台の最後、満員の虎党に向かって佐藤輝が叫んだ。「あしたも絶対勝ちます。バモス！！」放った打球は、栄光まで続くアーチを描いた。バックスクリーン右に着弾したその瞬間、甲子園が大歓声に包まれた。走者３人をかえし、ゆっくりホームベースを踏んで大騒ぎのベンチへ。先制のグランドスラムで、大きな、大きな４点