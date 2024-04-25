阪神・近本光司外野手（29）が25日、自身のインスタグラムを更新し、新会社「LINKUP」を設立したと発表した。同ストーリーズ機能で「会社を設立しました。僕の想いがつまった会社です。みなさん応援よろしくお願いします」と投稿した。以下は一般社団法人「LINKUP」設立のご報告と題したストーリーズ（原文ママ）〜プロ野球選手近本光司の「ふるさとに恩返しを」の思いから生まれた団体〜近本光司は、自身を育ててくれ