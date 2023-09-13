生成AIを敵視する人も、仲間としてとらえる人も、考え方ひとつで己の身の振り方が一変するかもしれません（写真：metamorworks／PIXTA）Midjourney、Stable Diffusionなど、各種画像生成AIの戦国時代ともいえる今。小説や映画、動画、音楽、ゲームという多岐にわたるエンターテインメント産業には、それぞれどんな未来が到来するのか？生成AIを敵視する人も、仲間としてとらえる人も、考え方ひとつで己の身の振り方が一変するかも