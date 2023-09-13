特撮ドラマ「仮面ライダー555（ファイズ）」（2003〜2004）の新作Vシネクスト『仮面ライダー555 20th パラダイス・リゲインド』に、仮面ライダーカイザの新型となる「仮面ライダーネクストカイザ」が初登場することが、カイザ（913）の日である9月13日に発表された。あわせて、ネクストカイザのビジュアルも公開された。『仮面ライダー555 20th パラダイス・リゲインド』は、テレビシリーズ最終回から20年後を描く正統続編。仮