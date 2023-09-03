3日、新潟競馬4Rで行われた3歳未勝利(芝2200m)は、逃げた水沼元輝騎手騎乗の18番人気ケイツークローン(セ3、美浦・清水英克厩舎)が、中団から脚を伸ばした1番人気ルーシアン(牝3、美浦・池上昌和厩舎)の追撃を振り切り、クビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分13秒9(良)。 さらに1馬身差の3着に4番人気アンナジーク(牝3、美浦・中舘英二厩舎)が入った。なお、2番人気コスモチプリア(牝3、美浦・松永