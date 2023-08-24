コロナ前は中国人の「爆買い」が話題を呼んでいた。写真は2016年時のもの（写真：アフロ）訪日団体旅行が今月10日に解禁された中国。旅行プラットフォームでは早くも「日本」の検索が急増し、コロナ禍前の「爆買い」復活に期待が寄せられている。一方で経済の減速や消費スタイルの成熟を背景に、インバウンドも「コト消費」への移行が進むとの声も多く、中国EC最大手のアリババグループは、日本の医療機関と中国人旅行者を結ぶ越境
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