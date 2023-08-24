Ãæ¹ñ¿Í¤¬Ž¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅŽ£¤òÇúÇã¤¤¡©´Ø¿´¹â¤Þ¤ëÇØ·Ê
¥³¥í¥ÊÁ°¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Î¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï2016Ç¯»þ¤Î¤â¤Î¡Ê¼Ì¿¿¡§¥¢¥Õ¥í¡Ë
Ë¬ÆüÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤¬º£·î10Æü¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¡£Î¹¹Ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¡ÖÆüËÜ¡×¤Î¸¡º÷¤¬µÞÁý¤·¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î¡ÖÇúÇã¤¤¡×Éü³è¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç·ÐºÑ¤Î¸ºÂ®¤ä¾ÃÈñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÀ®½Ï¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤â¡Ö¥³¥È¾ÃÈñ¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤à¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢Ãæ¹ñECºÇÂç¼ê¤Î¥¢¥ê¥Ð¥Ð¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÃæ¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ò·ë¤Ö±Û¶°åÎÅ¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ø¤Î»²Æþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃæ¹ñ¿Í¤Î·ò¹¯»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ä°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÍ½ËÉ°åÎÅ¤«¤é¼ê¤¬¤±¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£
ÆüËÜ¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÃæ¹ñ¿Í
8·î¾å½Ü¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÂçÏ¢»Ô¤Ë½»¤à40Âå½÷À¤«¤é¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¡£Ì¼¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯Åß¤ËÆüËÜÎ¹¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Ë¤Ï2Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆüËÜ¤òË¬¤ì¡¢ÅÚÃÏ´ª¤â¤¢¤ë½÷À¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼«ÎÏ¤Ç¤ÏË¬Ìä¤¬Æñ¤·¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌ¼¤¬Æó½Å¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ª´«¤á¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÈþÍÆÀ°·Á¤Ê¤é´Ú¹ñ¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©ÂçÏ¢»Ô¤«¤é¥½¥¦¥ë¤Þ¤Ç¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ç1»þ´Ö¤À¤«¤é¡¢½µËö¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£
Ãæ¹ñ¤Ç°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍ½Ìó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼ê³Ý¤±¤ëGLZHealth¡Ê¥ª¥ê¡¼¥Ö¡¦¥Ö¥é¥ó¥Á¡¦¥Ø¥ë¥¹¡Ë¤Îûçàó瑋CEO¤Ï¡¢É®¼Ô¤Îµ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¿¤·¤«¤ËÈþÍÆ°åÎÅ¤È¸À¤¨¤Ð´Ú¹ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¤â¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤Ç°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Î¹¹ÔÀè¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
GLZHealth¡Ê¥ª¥ê¡¼¥Ö¡¦¥Ö¥é¥ó¥Á¡¦¥Ø¥ë¥¹¡Ë¤Îûçàó瑋CEO¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
Æ±¼Ò¤Ï¹á¹Á¡¢¥Þ¥«¥ª¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÄó·È¤·¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿¤êÎ¹Àè¤Ç¤Î¿ÇÎÅ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ï¥¯¥Á¥ó¤ä¸¡¿Ç¤Ê¤ÉÍ½ËÉ°åÎÅ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î¶á¤µ¤ä´Ñ¸÷»ñ¸»¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥ê¥Ð¥Ð¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡Ö¥¢¥ê¥Ð¥Ð³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ï¡¢GLZ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Æº£Ç¯9·î¤ËÆüÃæ±Û¶°åÎÅ¥Ä¡¼¥ê¥º¥à»ö¶È¤ò»Ï¤á¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢´ë¶È¤¬¥¢¥ê¥Ð¥Ð¥°¥ë¡¼¥×¤ÎEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖÅ·Ç¹ñºÝ¡ÊT¥â¡¼¥ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡Ë¡×¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢Ãæ¹ñ¿Í¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¥¢¥ê¥Ð¥ÐÆüËÜË¡¿Í¤ÈGLZ¼Ò¤¬Å¹ÊÞ±¿±Ä¤äÃæ¹ñ¿Í¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¡£
ÆüËÜ¤Î¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¤¬¹â¤¤
ûçCEO¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÆÃ¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¡¢¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¸¡ºº¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ê¤É¤ÎÍ½ËÉ°åÎÅÊ¬Ìî¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¼«¿È¤âÆüËÜ¤Ç¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Î¸¡ºº¥á¥Ë¥å¡¼¤äÀßÈ÷¤Ï¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤Êº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÎ®¤ì¤ä¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î»ÑÀª¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¸¡ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤è¤ê·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î½õ¸À¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢¤è¤¤ÂÎ¸³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥¢¥ê¥Ð¥Ð³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈGLZHealth¤¬Ï¢·È¤·ÆüÃæ±Û¶¥Ä¡¼¥ê¥º¥à»ö¶È¤ò³«»Ï¡£º¸¤Ï¥¢¥ê¥Ð¥Ð³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ²¬ÅÄ ÁïÎÉ»á¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÈþÍÆ°åÎÅ¤â¿¤Ó¤·¤í¤¬Âç¤¤¤¡£¥Ç¥í¥¤¥È¥È¡¼¥Þ¥Ä¤ÎÃæ¹ñ°åÎÅÈþÍÆ¶È³¦2023Ç¯¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ»Ô¾ì¤Ï2023Ç¯¤ËÁ°Ç¯Èæ20¡óÁý¤Î2000²¯¸µ¡ÊÌó4Ãû±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢2024Ç¯°Ê¹ß¤âÇ¯15¡ó¤ÎÀ®Ä¹¤¬Â³¤¯¤È»î»»¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤«Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î16¡ó¤¬¡¢Ç¯Æâ¤Ë³¤³°¤Ç¤Î»Ü½Ñ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Å·Ç¹ñºÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³¤³°¸þ¤±±Û¶EC¤Ç¥â¥Î°Ê³°¤ò¼è¤ê°·¤¦½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢°åÎÅ¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¼«ÂÎ¤Ï2018Ç¯¤«¤é»²Æþ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Å·Ç¹ñºÝ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ö¶È³«È¯¤Îìä⼽¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÃæ¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¡¢°åÎÅ¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Î¼ûÍ×¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯Ëö¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î°åÎÅ»ö¶È¼Ô¤ò²ó¤Ã¤ÆµÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë´¶À÷¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬3Ç¯´Ö»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Å·Ç¹ñºÝ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ö¶È³«È¯¤Îìä⼽¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î´Ö¤Ë´¶À÷Í½ËÉ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿·ò¹¯»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Å·Ç¹ñºÝ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¾¦ÉÊ¤¬¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Í½ËÉ°åÎÅ¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëÆüËÜ¤Î°åÎÅ»ö¶È¼Ô¤Î½ÐÅ¹¤¬Âè°ì¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±Û¶EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¥â¥Î¤è¤ê¤âÊ£»¨¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â»²Æþ¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Î¾ÃÈñ¤¬À®½Ï¤·¡Ö¥³¥È¾ÃÈñ¡×¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ÀÎ¤ÈÆ±¤¸¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤Ï¤â¤¦Íè¤Ê¤¤
¥³¥í¥ÊÁ°¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤¬ÆüËÜ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ò½á¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬ÂçÀª¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ò°ìÅÙ¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤ÎÍ¶Ã×¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢ìä»á¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸·Á¤ÎÇúÇã¤¤¤Ï¤â¤¦µ¯¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤ÏÆüËÜ¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÆüËÜÎ¹¹ÔÃæ¤ËÇã¤¤Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î´Ö¤Ë±Û¶EC¤¬¤«¤Ê¤êÀ°È÷¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¹¹Ô¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÃ±½ã¤ÊÇã¤¤Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â°åÎÅ¤Ï¤è¤ê¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ºÇ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¸À¸ì¤ÎÊÉ¤Ç¡¢É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤¬¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤â¸À¸ìÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¥â¥Î¤Ïµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÉÊ¼Á¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ì¤ÐÊÖÉÊ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤Ï¥Æ¥¹¥È¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë¥¹¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¸¡ºº¤Ç°åÎÅ¥Ä¡¼¥ê¥º¥à»ö¶È¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡£9·î¤ËÂè°ì¿Ø¤È¤·¤Æ½ÐÅ¹¤¹¤ëHIROTSU¥Ð¥¤¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢Å·Ç¹ñºÝ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤¬¤ó¤Î°ì¼¡¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¸¡ºº¥¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¥¥Ã¥È¤òÈ¯Á÷¤·¡¢ÆüËÜÎ¹¹ÔÃæ¤ËºÎÇ¢¤·¤ÆÅÔÆâ¤Î»ØÄê¾ì½ê¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¸¡ºº·ë²Ì¤Ï¿ô½µ´Ö¸å¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
N-NOSE¸¡ºº¥¥Ã¥È¹ØÆþ¤«¤é¸¡ºº·ë²Ì¼õÎÎ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¡ÊHIROTSU¥Ð¥¤¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë
¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤Ïº£¸å¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤È¤¤¤Ã¤¿Í½ËÉ°åÎÅÊ¬Ìî¤Î°åÎÅ»ö¶È¼Ô¤òÍ¶Ã×¤·¡¢½çÄ´¤Ç¤¢¤ì¤Ðº£Ç¯Ëö¤«¤éÍèÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÈþÍÆ°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
°åÎÅ¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ä¥¿¥¤¡¢´Ú¹ñ¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ìä»á¤Ï¡¢¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ¤Ç³°¹ñ¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿´Ú¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÆüËÜ¤Î°åÎÅ»ö¶È¼Ô¤Ï³°¹ñ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¿µ½Å¤µ¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤¹¡£
µÚ¤Ó¹ø¤Ë¤Ê¤ë°åÎÅ»ö¶È¼Ô¤â
°åÎÅ¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë°åÎÅ»ö¶È¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¼«Í³¿ÇÎÅ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÅÔÆâ¤Î»õ²Ê¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤Ê¤é¸À¸ì¤ÎÊÉ¤¬Èæ³ÓÅªÄã¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶å½£¤Î³«¶È°å¤Ï¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î¸¡¿Ç¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÍè±¡¼Ô¤¬·ù¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈµÚ¤Ó¹ø¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê½¸µÒÎÏ¤ò»ý¤Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Î»²Àï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê±º¾å ÁáÉÄ ¡§ ·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë