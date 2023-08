ポーランド中部のブィドゴシュチュ近郊にある17世紀の墓地から、鉄製の南京錠を足につけた状態でうつぶせに埋葬された子どもの遺体が発掘されました。南京錠は死体がよみがえるのを防ぐために取り付けられたとみられており、メディアは「吸血鬼(ヴァンパイア)の子どもの遺体が発掘された」と報じています。Ghoulish remains of ‘vampire child’ found in ‘grave of the damned’ - The First Newshttps://www.thefirstnews.com/