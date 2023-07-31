米国の滞在先で明かす現在の心境、“相棒”と過ごす練習の日々トレード期限が8月1日（日本時間2日）に迫る中、メジャーでは各球団の動きが活発になってきた。今季に懸けて即戦力を補強するのか、あるいは来季以降を見据えた戦力を整えるのか。7月19日（同20日）には藤浪晋太郎投手が、アスレチックスからオリオールズへトレード移籍。エンゼルスの大谷翔平投手も盛んにトレード候補として名前が挙がった（7月27日にペリー・ミナ