チャップマンは怒り…その後2回の第1打席で同点の14号ソロを放った■ブルージェイズ 4ー1 エンゼルス（日本時間29日・トロント）エンゼルスの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地で行われたブルージェイズ戦の初回の第1打席に先制の39号ソロを放った。前日から“3打席連発”と打撃好調だけに、二刀流と真っ向勝負したことにブルージェイズのマット・チャップマン内野手が怒りをにじませたようだ。ブルージェイズラジオ局