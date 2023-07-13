◇パ・リーグソフトバンクー西武（2023年7月13日ペイペイD）西武は13日、ペイペイDでソフトバンクと対戦した。2―2の8回無死、4番中村の打席で、ソフトバンク3番手津森の2球目ストレートが腹部に当たったが、キャッチャーも審判もボールを見つけられず。ボールがお腹に当たった後、ユニホームのお腹の隙間から懐に吸い込まれていた。この珍死球に、中村は痛がりながらも、苦笑いだった。