by Thomas Hawkイーロン・マスク氏がTwitterを買収して数千人の従業員を解雇した件に関し、約束されていたはずの退職金の支払いをマスク氏が拒否したとして、元従業員らがTwitterを相手取り集団訴訟を提起しました。Twitter owes ex-employees $500 mln in severance, lawsuit claims | Reutershttps://www.reuters.com/legal/twitter-owes-ex-employees-500-mln-severance-lawsuit-claims-2023-07-12/Musk, Twitter Hit With $500