正しい日本地図このようなつぶやきと共に投稿された"日本地図"がツイッターで話題になっている。こちらは2023年7月6日、ツイッターユーザーで地理系YouTuberのおもしろ地理(＠omoshirochiri)さんが投稿した画像。一見、日本地図のように見えるが、よく見てみると北海道がおかしな形になっている。というか、本州や四国、九州も変だ。そして、なぜか佐渡島が妙にデカい。おもしろ地理さんによると、この日本地図っぽいものは、ある