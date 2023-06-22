炭酸飲料水の風味を推理する「ファンタ ミステリースイーツ」（日本コカ･コーラ）が１２日から期間限定販売され、その正解発表が２６日に迫ってきた。ＳＮＳには「いろんな味がする気がする」「何味かわからない」「お味はミステリー」「ミステリー過ぎる味」など、さまざまな声が上がっている。 【写真】正解はどれかな？８種のスイーツと「ファンタ ミステリースイーツ」