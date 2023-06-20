【ソウル聯合ニュース】韓国公営放送のＫＢＳは２０日、前日夜のニュース番組「ニュース７」で尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領のフランス・ベトナム歴訪について報じた際に、韓国が目指す２０３０年国際博覧会（万博）の釜山誘致に関する内容でアナウンサーが「釜山万博」を「北朝鮮万博」と原稿を読み間違えたことについて謝罪した。韓国では北朝鮮のことを「プッカン（北韓）」、釜山を「プサン」と発音する。フランスを訪問中