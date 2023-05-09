カナダの人気パンクバンド「ＳＵＭ４１」の公式ＳＮＳが日本時間９日に更新され、解散することを発表した。２０２３年中にライブを行い、ラストアルバム「Ｈｅａｖｅｎ：ｘ：Ｈｅｌｌ」を引っさげた最後のワールドツアーの終了後に解散する。英語でメッセージがつづられ「ＳＵＭ４１は解散することになりました。私たちはまだ、現在予定されているすべてのツアー日程を終え、最後のアルバムをリリースし、それを祝うための最後