真っ白な毛並みが特徴の犬種、サモエドの「もものすけ」くんと飼い主さんの間では、”ある遊び”が流行しているのだそう。それは、顔のマッサージ中にスタジオジブリのアニメ映画「もののけ姫」のワンシーンを再現するというもの。もものすけくんが歯を食いしばる様子は、たしかに山犬「モロの君」にそっくり！飼い主さんによるセリフモノマネにも力が入っています……！【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】人懐