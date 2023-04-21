¥¢¥¦¥Ç¥£¡ÖTT¡×¥·¥ê¡¼¥ºÀ¸»º½ªÎ»¤òµ­Ç°¤¹¤ëÂè°ìÃÆ¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¥¢¥¦¥Ç¥£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¡¼¥Ú¡ÖTT¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖTTS ¥¯¡¼¥Ú memorial edition¡Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£TTS¥¯¡¼¥Ú¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢TT¥·¥ê¡¼¥º¤¬À¸»º½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤òµ­Ç°¤¹¤ëÂè°ìÃÆ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥Ç¥£¡ÖTT¡×À¸»º½ªÎ»¤Ø µ­Ç°¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¥¢¥¦¥Ç¥£TT¥·¥ê¡¼¥º¤Ï1998Ç¯¤Ë½éÂå¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ÊÍè3À¤Âå¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÅ¸³«¤µ