ºÇ¸å¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¯¡¼¥Ú¡×¤¬900Ëü±ßÄ¶¤¨!? 20Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡ÖTT¡×À¸»º½ªÎ»¡ª ¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×È¯Çä¤Ø
¥¢¥¦¥Ç¥£¡ÖTT¡×¥·¥ê¡¼¥ºÀ¸»º½ªÎ»¤òµÇ°¤¹¤ëÂè°ìÃÆ¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì
¡¡¥¢¥¦¥Ç¥£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¡¼¥Ú¡ÖTT¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖTTS ¥¯¡¼¥Ú memorial edition¡Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡TTS¥¯¡¼¥Ú¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢TT¥·¥ê¡¼¥º¤¬À¸»º½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤òµÇ°¤¹¤ëÂè°ìÃÆ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥¦¥Ç¥£TT¥·¥ê¡¼¥º¤Ï1998Ç¯¤Ë½éÂå¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ÊÍè3À¤Âå¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦ÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÎß·×50ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÎ®Îï¥Ü¥Ç¥£¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¯¡¼¥Ú¡×¤¬À¸»º½ªÎ»¤Ø ¥¢¥¦¥Ç¥£¡ÖTT¥¯¡¼¥Ú¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê18Ëç¡Ë
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2015Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥¢¡¼¥Á·¿¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤ä´Ý¤¯Ä¥¤ê½Ð¤·¤¿¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¡¢¥¢¥ë¥ßÄ´¥Õ¥£¥é¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÎòÂåTT¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤òÆ§½±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥ë¥ß¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿Ê£¹ç¹½Â¤¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¹â¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¤òÁ´¥â¥Ç¥ë¤ËÁõÈ÷¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·µ»½Ñ¤âÂ¿¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¤Ï²þÎÉ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥µ¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥ê¥¢¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤Ë¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥°¥ê¥ë·Á¾õ¤â¥Ï¥Ë¥«¥à·¿¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Îºþ¿·¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡¤³¤ÎTT¥·¥ê¡¼¥º¤Ïº£¸å¡¢À¸»º½ªÎ»¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆTTS¥¯¡¼¥Ú¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤ÏTT¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡ÖTTS ¥¯¡¼¥Ú¡×¤Ç¡¢ºÇÂç½ÐÎÏ320ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯400Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë7Â®DCT¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à4WD¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¯¥ï¥È¥í¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÏTTSÀìÍÑ¥¢¥ë¥ßÉ÷²Ã¾þÉÕ¤¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¥°¥ê¥ë¤ä¡¢¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥í¥ó¥º¥«¥é¡¼¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥È¤ò»Ü¤·¤¿20¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥Ö¥í¥ó¥º¤Î¡ÖAudi Rings¡×¥Ç¥³¥é¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤òÁõÈ÷¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥°¥ì¥¤¥·¥¢¥Û¥ï¥¤¥È¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡¢¥ß¥È¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡¢¥¯¥í¥Î¥¹¥°¥ì¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Î3¿§¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Ç¥Ã¥É¥ì¥¶¡¼¤Î¥É¥¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¥Ö¥í¥ó¥º¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡¢¥°¥ì¡¼¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ö¥í¥ó¥º¤Î²Ã¾þ¥Ñ¥Í¥ë¤â¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä12¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¥Ð¥ó¥°¡õ¥ª¥ë¥Õ¥»¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¿Íµ¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÉ¸½àÁõÈ÷¡£
¡¡TTS¥¯¡¼¥Ú¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï927Ëü±ß¤Ç100Âæ¸ÂÄê¡¢Á´¼Ö±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÎÀßÄê¤Ç¤¹¡£