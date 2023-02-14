スポーツ用品メーカーのミズノは2023年2月14日、3月に行われるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の日本代表ユニフォームの予約販売で売り切れが相次いだとして謝罪した。同社は「明らかに個人使用の枠を超える機械的な大量購入」があったとして、一部商品のオーダーを取り消し、抽選販売に切り替えるとした。ガイドライン守った購入者には「確実にお届けします」ミズノは今大会の日本代表の公式ユニフォームを手がける。2