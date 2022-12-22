所属歌手の麻薬捜査をもみ消すために情報提供者を脅迫した疑いで起訴されたYGエンターテインメントのヤン・ヒョンソク元代表が、1審で無罪を言い渡された。【注目】B.Iの麻薬疑惑を揉み消そうとした？脅迫事件の争点とは12月22日、ソウル中央地裁・刑事合議23部（チョ・ビョング部長判事）は、特定犯罪加重処罰法上の報復脅迫などの容疑で起訴されたヤン・ヒョンソクに無罪を言い渡した。裁判所は「被告人が被害者に具体的・直接的