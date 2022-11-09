芸能界には、父親や母親、きょうだいなど、家族が有名人という人も多いですが、中には、血のつながりのある親戚に政治家がいるという人も少なくないようです。そこで今回は、実は血族に政治家がいると知って驚く有名人は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位澤部佑2位ノブ1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は「澤部佑」！2005年にお笑いコンビ「ハライチ」を結成し、翌20