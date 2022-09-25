俳優・大泉洋（49）が25日、北海道テレビ放送（HTB）の名物バラエティー番組「水曜どうでしょう」の緊急オンライン配信に出演した。同番組は96年に放送開始。深夜番組ながら、鈴井貴之、大泉洋、藤村忠寿ディレクター、嬉野雅道ディレクターによる「サイコロの旅」など低予算のロケ珍道中がウケて、全国へ人気が飛び火した。大泉らが人気俳優になる足がかりをつかんだ。02年9月25日に「ベトナム涙のラストラン」でレギュラー