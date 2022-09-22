格闘技イベント「超（スーパー）ＲＩＺＩＮ」（２５日、さいたまスーパーアリーナ）でボクシング元世界５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（米国）とのエキシビションマッチに臨む朝倉未来について、英「サン」が人物像を特集した。同メディアは「朝倉は３０歳で、殿堂入りした４５歳をリングに迎える最新の人物。サウスポーの彼はＭＭＡで１６勝３敗１ノーコンテストの戦績を残している。しかし、リングを離れれば、彼は約