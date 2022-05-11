?プロレスリングマスター?こと武藤敬司（５９）が、１１日に急死した「ダチョウ倶楽部」の上島竜兵さん（６１）をしのんだ。武藤は全日本プロレスの社長だった２００７年６月１０日に開催した「武藤祭」でなんと上島さんとの対戦が実現。レスラーとお笑い芸人による王座「Ｆ―１タッグ」の防衛戦で、王者だった武藤はものまねタレントの神奈月とともに、渕正信、上島組と対戦した。武藤は当時を振り返り「上島さんには昔、Ｆ―