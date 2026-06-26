「購入者が選ぶSUUMO AWARD 2026」で2部門の優秀賞を受賞〜「省エネ」「内覧会満足度」で住まいの性能と体験価値を評価〜









SUUMO AWARD 2026 首都圏 分譲マンションデベロッパー・販売会社の部



省エネ部門 優秀賞・内覧会満足度部門 優秀賞 SUUMO AWARD 2026 首都圏 分譲マンションデベロッパー・販売会社の部省エネ部門 優秀賞・内覧会満足度部門 優秀賞





大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：郄智 亮大朗）は、不動産情報サイト「SUUMO」を運営する株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一）が実施した「購入者が選ぶSUUMO AWARD 2026（首都圏版）」において、「省エネ部門」「内覧会満足度部門」の2部門で優秀賞を受賞しました。本アワードは、新築マンション購入者を対象とした顧客満足度調査に基づき、企業およびその取り組みを評価するものです。■ 受賞の背景当社はこれまで10万戸を超えるマンション供給を通じて多くのお客さまと向き合い、その知見を生かして住まいの価値向上に取り組んできました。本受賞は、ZEH-M Oriented（ゼッチ・マンション・オリエンテッド：断熱性能の向上と高効率設備の導入により、省エネ性能を高めた集合住宅の環境性能水準）の環境性能を備えた住まいづくりや、BELS(ベルス：国土交通省のガイドラインに基づき、第三者機関が建築物の省エネルギー性能を評価・表示する制度)評価による性能の見える化、断熱性能・設備仕様の向上、18年周期長期修繕計画による建物の長寿命化といった省エネルギーに向けた取り組みと、内覧会における丁寧な説明や滞在しやすい環境の整備など、住まいの魅力を実感できる取り組みの双方が評価されたものと考えています。●「省エネ」に関する取り組み当社は「イニシア日暮里」をはじめ、物件特性に応じて、住まいの環境性能向上や日常生活の中で環境配慮につながる取り組みを進めています。・ZEH-M Orientedの採用断熱性能の向上と高効率設備の導入によりエネルギー消費量の削減を図り、快適性と省エネルギーを両立する住まいづくりを目指しています。・18年周期長期修繕計画屋上防水やシーリングの一部を高耐久仕様とし、大規模修繕工事を従来の12年周期から18年周期へと延長することで、建物の長寿命化による環境負荷低減と居住者の経済的負担軽減の両立を図っています。・クリーンステーションごみ置場を単なる廃棄の場ではなく、「使いやすく、清潔で、気持ちよく利用できる空間」へと整備。日常的に無理なく分別できる環境を整えることで、居住者の行動を通じて自然と環境配慮につながる仕組みづくりに取り組んでいます。