帝京短期大学の学生が「六号坂納涼まつり」に参加

帝京短期大学（東京都渋谷区）は、地域貢献活動の一環として、地域イベント「六号坂納涼まつり」に学生ボランティアとして参加します。今年で10年目の取り組みで、例年約30人の学生が参加する活動です。また、本活動を通じて地域交流や社会貢献への理解を深めることを目的に、本年は高校生ボランティアを募集します。

六号坂納涼まつりは、地域住民が交流を深める夏の恒例行事として開催されるイベントです。本学学生は納涼まつりへの出店をはじめ、会場案内や出店サポート、清掃・片付けなどを担当し、地域の皆さまとともに大会を盛り上げます。

高校生ボランティアの皆さまには、本学学生と協力しながらイベント運営に携わっていただきます。地域活動への参加やボランティア経験を通じて、多世代交流や社会貢献について学ぶ機会となります。はじめての人も夏休みの課題としても大歓迎！友達との参加もOKです。

■六号坂納涼まつり 概要

・開催日：7月25日（土）・26日（日）

・時間：17:00～21:00

・場所：六号大通りおよび幡ヶ谷新道公園







■高校生ボランティア募集概要

対象 高校生

活動内容

・会場案内

・各種催しのサポート

・清掃

・準備・片づけ など

活動日時

7月25日（土）・26日（日） 16:00～21:00

※活動時間の詳細は参加者へ別途ご案内します。

申込方法

所定の申込フォーム（https://forms.office.com/r/PtQ6QNXAnR）よりお申し込みください。

※募集人数に達し次第、受付を終了する場合があります。







帝京短期大学は、今後も地域との連携を深め、学生の学びと成長につながる地域貢献活動を積極的に推進してまいります。

【本件に関するお問い合わせ】

帝京短期大学

（住所）東京都渋谷区本町６－３１－１

（電話）03-3379-9708

（担当）入試広報課またはキャリアデザインコース（服部）

（メール） kouhou@teikyo-jc.ac.jp または t-hattori@teikyo-jc.ac.jp