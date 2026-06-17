Macがタイムマシンバックアップから復元できないときの原因と対処法を解説
Macユーザーにとって、万が一のトラブル時に頼りになるのが「Time Machine（タイムマシン）」によるバックアップです。しかし、いざシステムを復元しようとした際、「バックアップが見つからない」「復元中にエラーが発生する」といったトラブルに見舞われ、焦ってしまうケースは少なくありません。
本記事では、Macがタイムマシンバックアップから復元できない主な原因と、その具体的な対処法を分かりやすく解説します。また、どうしても復元できない場合の強力な救世主として、信頼性の高いデータ復旧ソフト「Tenorshare 4DDiG Mac」もご紹介します。
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Mac」は定期的にアップデートが行われています。2026年6月17日にリリースされた最新版では、データ復元品質を向上させました。
Tenorshare 4DDiG Macを無料ダウンロード：https://x.gd/CsJ5t
Macがタイムマシンから復元できない主な原因
タイムマシンからデータが復元できない場合、原因は「接続」「互換性」「ディスクの不具合」のいずれかにあることがほとんどです。
接続不良または電力不足
外付けHDD/SSDのケーブルの緩み、USBポートの破損、または電力不足でドライブが正常に認識されていない。
macOSのバージョン（互換性）の問題
バックアップを作成した環境のmacOSと、復元先MacのmacOSのバージョンに互換性がない場合、エラーが発生することがあります（例：新しいOSで作成したバックアップは、極端に古いOSのMacには直接復元できない場合があります）。
バックアップデータの破損（エラーの発生）
バックアップの作成中に強制終了してしまった場合や、ドライブ自体に不良セクタ（物理的な傷）が発生していると、復元処理が途中で止まってしまいます。
ネットワークの問題（NASなどの場合）
Wi-Fiやネットワーク経由（NASやTime Capsuleなど）でバックアップをとっている場合、通信の瞬断や同じWi-Fiネットワークにいないことが原因で認識されなくなります。
併せて読む：
Time Machineの設定からバックアップ復元まで徹底解説：https://x.gd/vV36f
タイムマシンから復元できないときの対処法
不具合が発生した場合は、以下の手順を上から順番に試してみましょう。
1. 接続環境と電源を見直す
まずは基本の確認です。
● ケーブルを一度抜き、別のUSBポートやThunderboltポートに挿し直します。
● USBハブを使用している場合は、Mac本体に直接接続してください。
● ポータブルHDDなどで電力が足りない場合は、セルフパワー（ACアダプタ付き）のハブを使うか、Macに電源ケーブルを接続した状態で行います。
2. 「First Aid」でディスクを修復する
バックアップデータが保存されているドライブ自体に軽微なエラーがある場合、macOS標準の「ディスクユーティリティ」で修復できる可能性があります。
1. 「アプリケーション」＞「ユーティリティ」＞「ディスクユーティリティ」を開きます。
2. 左側のサイドバーから、タイムマシンの外付けドライブを選択します。
3. 画面上部の「First Aid」をクリックし、「実行」を押します。
3. Macを再起動・macOSを最新にアップデートする
一時的なシステムのバグであれば、Macを再起動するだけで解決することがあります。また、移行アシスタントなどを利用して復元する場合は、事前にMacのOSを最新バージョンにアップデートしておくことで、互換性の問題が解消されやすくなります。
本記事では、Macがタイムマシンバックアップから復元できない主な原因と、その具体的な対処法を分かりやすく解説します。また、どうしても復元できない場合の強力な救世主として、信頼性の高いデータ復旧ソフト「Tenorshare 4DDiG Mac」もご紹介します。
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Macがタイムマシンから復元できない主な原因
タイムマシンからデータが復元できない場合、原因は「接続」「互換性」「ディスクの不具合」のいずれかにあることがほとんどです。
接続不良または電力不足
外付けHDD/SSDのケーブルの緩み、USBポートの破損、または電力不足でドライブが正常に認識されていない。
macOSのバージョン（互換性）の問題
バックアップを作成した環境のmacOSと、復元先MacのmacOSのバージョンに互換性がない場合、エラーが発生することがあります（例：新しいOSで作成したバックアップは、極端に古いOSのMacには直接復元できない場合があります）。
バックアップデータの破損（エラーの発生）
バックアップの作成中に強制終了してしまった場合や、ドライブ自体に不良セクタ（物理的な傷）が発生していると、復元処理が途中で止まってしまいます。
ネットワークの問題（NASなどの場合）
Wi-Fiやネットワーク経由（NASやTime Capsuleなど）でバックアップをとっている場合、通信の瞬断や同じWi-Fiネットワークにいないことが原因で認識されなくなります。
併せて読む：
Time Machineの設定からバックアップ復元まで徹底解説：https://x.gd/vV36f
タイムマシンから復元できないときの対処法
不具合が発生した場合は、以下の手順を上から順番に試してみましょう。
1. 接続環境と電源を見直す
まずは基本の確認です。
● ケーブルを一度抜き、別のUSBポートやThunderboltポートに挿し直します。
● USBハブを使用している場合は、Mac本体に直接接続してください。
● ポータブルHDDなどで電力が足りない場合は、セルフパワー（ACアダプタ付き）のハブを使うか、Macに電源ケーブルを接続した状態で行います。
2. 「First Aid」でディスクを修復する
バックアップデータが保存されているドライブ自体に軽微なエラーがある場合、macOS標準の「ディスクユーティリティ」で修復できる可能性があります。
1. 「アプリケーション」＞「ユーティリティ」＞「ディスクユーティリティ」を開きます。
2. 左側のサイドバーから、タイムマシンの外付けドライブを選択します。
3. 画面上部の「First Aid」をクリックし、「実行」を押します。
3. Macを再起動・macOSを最新にアップデートする
一時的なシステムのバグであれば、Macを再起動するだけで解決することがあります。また、移行アシスタントなどを利用して復元する場合は、事前にMacのOSを最新バージョンにアップデートしておくことで、互換性の問題が解消されやすくなります。