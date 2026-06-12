株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、金型会社・精密加工会社・治具部品加工会社に向けたM&A・事業承継の相談窓口「金型M&A総合センター」を開設しました。

対象は、射出成形金型会社、プレス金型会社、ダイカスト金型会社、精密金型会社、金型補修・メンテナンス会社、CAD/CAM設計会社、治具・部品加工会社、精密加工会社など、金型・精密加工関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

金型M&A総合センターでは、譲渡企業様から、着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://kanagata-ma-center.jp/

■開設の背景

金型業界では、経営者の高齢化、後継者不在、技能者の採用・育成難、設備更新負担、主要顧客の変化、図面・条件表・金型台帳の属人化など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

金型会社の価値は、決算書や設備簿価だけでは判断できません。量産中の型修理が続けられるか、図面や成形条件表が残っているか、仕上げ・トライを誰が担えるか、補修・改造履歴や顧客との関係がどう承継できるかまで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

金型M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、金型・精密加工業界の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

金型M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■金型会社のM&Aで整理すべき論点

金型会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「設備、図面、金型台帳、技能者、顧客対応をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・射出成形金型、プレス金型、ダイカスト金型、精密金型、治具・部品加工の売上構成

・入れ子、スライド、コアピン、ゲート、ランナー、冷却回路、成形条件表、トライ履歴

・順送型、単発型、段取り替え、予備部品、ライン停止時の保全体制

・ショット数、型寿命、焼付き、肉盛り補修、補修・改造履歴、量産中の緊急対応

・MC、5軸MC、放電、ワイヤー、研削、CMM、CAD/CAM、測定器、設備更新計画

・金型台帳、図面、条件表、写真、品番、型保管、補修周期、主要取引先との関係

・設計、仕上げ、トライ、保全、外注先、協力会社、技能者の年齢構成と引継ぎ可能性

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：金型M&A総合センター

URL：https://kanagata-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：射出成形金型、プレス金型、ダイカスト金型、精密金型、金型補修・メンテナンス、CAD/CAM設計、治具・部品加工、精密加工会社など

特徴：金型・精密加工業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月2日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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