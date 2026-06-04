株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木優、以下 ブライセン）は、2026年6月5日（金）に開催されるオンラインイベント「THE AI 2026」（主催：Ledge.ai）に登壇することをお知らせいたします。

本講演では、製造業を中心にフィジカルAIの進化の方向性と、自動運転・工場操業・点検自動化における実装を支えるデータ基盤の現状を整理します。ブライセンのデータエンジニアリング事業を通じた知見をもとに、今後企業が取り組むべきデータ整備の方向性について考察します。

【登壇概要】

■ イベント名：THE AI 2026

■ 主 催：Ledge.ai

■ 開催日時：2026年6月5日（金）16:35～17:00

■ 開催方法：オンライン

■ 参加 費：無料

■ 講演タイトル：

フィジカルAI時代のデータエンジニアリング

― 製造業におけるフィジカルAIの今までの流れとフィジカルAIを支えるデータ基盤の現在地とこれから ―

■ 参加登録：https://ledge-the-ai-2026.studio.site/#contact

【講演概要】

2026年3月、NVIDIAのJensen Huang氏は「Physical AI has arrived」と述べ、フィジカルAIを重要な成長領域として提示しました。現在、フィジカルAIは自動運転（AD/ADAS）、工場・プラント操業、点検自動化など、現実空間に関わる産業分野で急速に活用が進んでいます。

ブライセンでは、データエンジニアリング事業を通じて、現場で発生する多様なデータの収集・蓄積・整備・活用を支援してきました。本講演では、製造業を中心に、フィジカルAIの進化の方向性と、自動運転や工場操業、点検自動化における実装を支えるデータ基盤の現状を整理します。

さらに、カメラ・センサー・設備・ロボット・業務システムなどから生まれるデータをどのように統合・整備し、AIによる判断や制御へつなげるかを解説します。フィジカルAIの社会実装に必要な「データ」の考え方と、今後企業が取り組むべきデータエンジニアリングの方向性について考察します。

参加は無料・オンラインです。ぜひご参加ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ブライセンデータエンジニアリングソリューション本部

データエンジニアリングソリューション営業部

住所：東京都中央区明石町8番1号聖路加タワー30階

TEL:03-6264-7222Email：bpo-sales@brycen.co.jphttps://annotation.brycen.co.jp/contact