株式会社coco.ne.は、「子どもがいるから諦める」をなくすことを目指し、訪問型保育サービス「coco.ne.care」を展開しています。 近年、ベビーシッターサービスの利用は増加していますが、多くはシッター個人と利用者をつなぐマッチング型サービスが中心です。 一方で、 ・資格や経験に不安がある ・急なキャンセルが不安 ・旅行や出張への同行を依頼したい ・夜間や早朝も利用したい ・保育だけでなく子育て相談もしたい という声も少なくありません。 coco.ne.careでは、会社が責任を持って保育サービスを提供し、保護者一人ひとりの暮らしや働き方に合わせた柔軟なサポートを行っています。 所属するシッターは、保育士・幼稚園教諭・看護師・栄養士などの有資格者を中心に構成されており、独自研修「心育てメソッド心音®」を修了したスタッフのみが現場に従事しています。

「預ける」から「人生を楽しむ」へ

私たちが目指しているのは、単なる託児サービスではありません。 保護者が ・仕事に挑戦する ・趣味を楽しむ ・旅行へ行く ・学びの場へ参加する ・自分自身を大切にする その時間を安心して持てるよう支えることです。 子どもがいるからできない。 そんな選択肢の制限を減らし、保護者の人生そのものを応援することが私たちの役割だと考えています。

旅行先・ホテルでの保育

旅行中、 ・美術館 ・舞台鑑賞 ・高級レストラン ・大人向けアクティビティ など、お子さま連れでは参加しにくい場面でホテル内や周辺施設で見守り保育を実施しています。

出張同行・引率

出張先への同行や移動中のサポートにも対応。 保護者が仕事に集中できる環境づくりを支援しています。

テーマパーク・観光地同行

テーマパークや観光施設への同行保育にも対応。 保護者がアトラクションを楽しむ間の見守りや、きょうだい児のサポートなど、家族旅行をより快適にするための保育を提供しています。

生後間もないお子さまへの対応

新生児期からのサポートや夜間保育にも対応。 経験豊富な有資格者が保護者に寄り添います。

訪日外国人・在日外国人向けサービス

在日外国人の方はもちろん、英語対応可能なシッターが訪日外国人旅行者をサポート。 保護者が ・茶道 ・弓道 ・陶芸 ・日本文化体験 へ参加する際のお子さまの見守りや同行保育を行っています。

美容業界との連携も

現在、美容サロンとの提携も進めています。 「美容室に行きたいけれど子どもを預けられない」 「エステやネイルの時間を取りたい」 そんな保護者の声に応え、 サロン利用中の保育サービス導入を支援。 「子連れ歓迎サロン」という新たな価値創出を目指しています。 今後は美容業界をはじめ、旅行業界や宿泊業界との連携も強化し、子育て世帯がより自由に働き、学び、楽しめる環境づくりを進めてまいります。

今後のcoco.ne.care

株式会社coco.ne.では今後、旅行業界・宿泊業界・美容業界との連携をさらに強化し、「子どもがいるから諦める」をなくすための環境づくりを進めてまいります。 また、自宅での保育にとどまらず、旅行同行や出張同行、ホテルでの見守り保育、訪日外国人向け保育サービスなど、多様化する保護者のニーズに応える保育サービスの充実を図っていくため、旅行会社さま、ホテル業界、美容サロン・クリニック、産後ケア業界、さまざまな場所に「質の良い保育」を散りばめます。 子育てと仕事、学び、趣味、旅行などが無理なく両立できる社会の実現に向け、保護者と子どもに寄り添う保育サービスを提供してまいります。

会社名：株式会社coco.ne. 所在地：東京都大田区 事業内容：訪問型保育サービス、イベント保育、病児・病後児保育、保育園顧問、親子向けイベント主催

https://cocone-2024.com