■『スナックコットン』月間視聴率1位獲得(2026年4月)

『スナックコットン』は個人全体：2.5%、U49：2.3%でともに同時間帯1位を獲得しました。 4月9日(木)放送「にっぽん広島化計画！そんなに苦手なら広島色に染めちゃる！」出演：コットン 4月16日(木)放送「ギリギリ絶滅図鑑 個性光る「パンチパーマ」の魅力を深掘る！」出演：コットン／ザ・パンチ（パンチ浜崎） 4月23日(木)放送「女ピン芸人の成長物語 広島ならではのお店で“わあ”がバイト体験！」出演：コットン／わあ

4月9日(木)「にっぽん広島化計画！そんなに苦手なら広島色に染めちゃる！」の放送回では個人全体・U49ともに番組開始以来の最高視聴率を記録しました。 ・個人全体：3.8%、占拠率49.1%／U49：3.8%、占拠率92.7%

■番組開始4年目！『ピタニュー第1部』好調

『ピタニュー第1部』（夕方4時40分～午後5時50分）は、個人全体：2.7％で同時間帯2位を記録。視聴者から高い支持を集めています。 月曜から木曜のコーナー「広島の歩き方」には、りくりゅうペアの“神解説”で話題となった高橋成美さんが3週連続で登場！ 広島の魅力を分かりやすく、小嶋沙耶香（HOMEアナウンサー）と楽しく伝えてくれました。 火曜コーナーの「アベレン」には、2002年M-1王者・ますだおかだ・岡田圭右さんが登場。10年ぶりの広島観光で訪れたいスポットを巡り、広島の新たな魅力を発見しました。そして、岡田さんが仕掛け人となり「アベレン」を始めてもうすぐ4年の2人（安部友裕さん・中田廉さん）にドッキリが仕掛けられました。野球界からお笑い界へ挑戦する新企画「Ｍ－１への道」にもご期待ください。 金曜コーナーの「ごはんのオトモだち」には、おかずクラブの2人がスペシャルゲストとして出演。広島県の食材やご当地グルメをユーモアたっぷりに紹介し、食の楽しさを届けました。 これからも広島の新しい魅力を再発見できる特集をお見逃しなく！

広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、2026年4月の月間視聴率において、全日（午前6時～深夜0時）で平均3.7％、プライムタイム（午後7時～11時）で平均5.7％、ノンプライムタイム（午前6時～午後7時/午後11時～深夜0時）で平均3.1％といずれも1位を獲得しました。 ※ビデオリサーチ調べ（広島地区）

これからも、地域にとって必要な情報や視聴者のニーズに応える発信ができるよう真摯に番組作りに取り組んでまいります。