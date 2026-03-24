紙巻たばこラッキー・ストライクの新シリーズ「ラッキーズ」から、「ラッキーズ・10・ボックス」「ラッキーズ・6・ボックス」が450円（税込）で登場

発売初期の製品には、希望小売価格を表示したポリフィルムを使用した期間限定仕様を採用しています。5月4日以降、在庫状況に応じて通常パッケージへ順次切り替えられる予定です。なお、流通は自然切り替えとなるため、店舗の在庫状況によって切り替え時期が前後する可能性があります。