NPO法人アイグループ（所在地：福岡県春日市春日原東町2丁目1－4－101、代表者：國分健作）は、2026年3月5日に熊本県菊陽町光の森にカフェ「Bloom Cafe」をオープンいたしました。同施設は、家庭に居場所を失った若者と子育てに奔走される方々が、安心して過ごせる第三の居場所として機能します。

社会問題としての若者と親世代の孤立

現在、日本では若者の間でパパ活や闇バイトなど危険を伴う働き方の選択が増加しています。虐待やネグレクトで家庭に居場所を失い、頼れる大人がいない若者ほど、「今すぐお金が必要」「失敗するのが怖い」という不安から安心して働ける選択肢を見つけられないまま、社会で孤立するケースが多くあります。一方、子育て中の方々も深刻な状況にあります。子育て・家事・仕事に追われながら、その大変さや辛い気持ちを誰にも相談できずにいます。心に余裕を失った保護者は、やむなくお子さんに当たってしまうケースも報告されています。このような親子関係の悪化から、虐待やネグレクトへと進行するリスクも懸念されます。

3つの役割を担うBloom Cafe

Bloom Cafeは、これらの課題に向き合う複合的な施設として設計されました。若者にとっては「働く練習の場」として機能します。一人ひとりのペースや特性に合わせた就労経験を積むことで、人間関係を学び、失敗から立ち直る力を養えます。社会へ踏み出す勇気を育てるとともに、危険な働き方への選択を防ぎます。次に、子育て家庭向けには「ほっと安心できる居場所」を提供します。キッズスペース、おむつ替えスペース、授乳室を完備し、毎月の「ぬり絵コンテスト」など、親子で楽しめるイベントを開催予定です。お子さんと一緒に利用しやすい導線やソファー席を用意することで、保護者が気兼ねなく時間を過ごせる環境を実現しています。さらに、18歳から29歳の若者層にとっては「サードプレイス・第三の居場所」として機能します。ひとり暮らしで孤独を感じたり、職場でつまずいても相談できる大人がいない若者が、「ここに来ていいんだ」「長居してもいい」と感じられる空間を目指しています。福祉に従事するスタッフが常駐し、専門的なアドバイスが受けられる体制も整備されています。

来店者への支援制度と運営体制

若者や親子連れの経済的負担を軽減するため、複数の割引制度を導入しています。自立援助ホームの入居者・退居者である若者には、ワンドリンク+ワンフード（1人あたり1,500円相当）を無料提供します。小学生以下のお子さん連れで来店した場合、お子さんのドリンク代300円割引。6歳以下のお子さんにはドリンクを無料で提供するほか、同伴する保護者のドリンク代も300円割引となります。また、全来店者に対して、お子さん連れの場合は会計より10％の割引を適用します。これらの無料提供は、クラウドファンディングで目標129万6千円を設定し、支援を募集しています。年間1,080,000円の若者への飲食代と、216,000円のお子さんドリンク代をカバーする資金としています。食材は店舗で仕入れ、調理・提供することで、継続性のある支援体制を構築しています。クラウドファンディングのご案内（https://camp-fire.jp/projects/911304/view）店内設計にも配慮が行き届いており、ナチュラルウッドを基調とした落ち着きのある空間を実現しています。フリーWi-Fi完備、全テーブルへのコンセント配置、ブランケット貸し出しなど、時間を気にせずゆっくり過ごせる環境が整っています。ベビーカーが邪魔にならない導線設計により、親子連れでも安心して利用できます。

若者と親世代を支える企業の使命

同法人は九州で10ヶ所の自立援助ホームを運営し、18歳から29歳の若者を支援してきた実績があります。福岡県春日市で運営する「BOOK CAFE PERCH」では、入居者への就労支援や退居後の若者支援を展開してきました。今回のBloom Cafeオープンにより、熊本地域での支援ネットワークが拡大します。メニュー開発には試作を重ね、ホットサンド、ホットドッグ、生フレンチトースト、クロワッサンサンド、ローストビーフ丼（限定１０食）、ソフトクリーム、各種ドリンクなど、何度もの改良を経たメニューが揃っています。今後も利用者のニーズに応じてメニュー幅を広げていく予定です。接客を担当する若者スタッフは、働く経験を通じて社会性を学びます。福祉専門知識を持つスタッフとの連携により、困難を抱える来店者への相談対応も可能な体制が整備されています。

概要

Bloom Cafeは、虐待やネグレクト経験者、ひとり親家庭、多くの課題を抱える若者層、そして子育てに疲弊する保護者に対し、経済的障壁を取り払った「安心できる第三の居場所」として機能する飲食施設です。若者には就労実践の場を、親子には休息とつながりの場を提供することで、社会的孤立の防止と虐待予防への寄与を目指しています。営業は週5日、月20日の営業日を想定し、1日あたり若者3人、親子3組の利用を見込んでいます。提供する無料飲食は12ヶ月間の限定プログラムとして設計されています。

会社概要

企業名：NPO法人アイグループ所在地：福岡県春日市春日原東町2丁目1－4－101代表者：國分健作事業内容：自立援助ホーム運営、若年者支援、居場所づくりホームページ：https://www.npo-aig.jp/home/---

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