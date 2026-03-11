ＤＯ３ＴＡＢＬＥより、北海道産果物の美味しさを堪能する5品が2026年3月18日（水）から数量限定で発売！

ＪＲ北海道フレッシュキヨスク株式会社

ＪＲ北海道フレッシュキヨスク株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長 戸川 達雄）は、本年

3月18日（水）に、「ＤＯ３ＴＡＢＬＥ（ドーサンテーブル）」より北海道産果物の美味しさ を堪能できる 商品を ５ 品 発売いたします。

爽やかな酸味が魅力の“ほおずり”を、数量限定でお届け！

北海道七飯町産のりんご「ほおずり」をカットした後、真空パックして加熱・加圧する「レアフル加工」で 仕上げました。

砂糖や調味料は使用していないため、りんごの香りと味わいをそのままお楽しみいただけます。

素材の良さを最大限に引き出した、数量限定の特別な一品です。

そのまんまほおずりりんご

西洋りんご栽培発祥の地、北海道七飯町産のりんご「ほおずり」。 爽やかな酸味が特徴で、そのままはもちろん、料理など幅広くお使いいただけます。

価格：420 円（税込）内容量：3 個

素材の魅力を閉じ込めた、今だけの限定ジャムが登場

ＤＯ３ＴＡＢＬＥのジャムは、地域産品の魅力を伝えたいと思いから、砂糖を極力使わず果物などの甘みを生かした製法で作られています。また、北海道産素材の持つおいしさを感じていただくとともに、生産者の思いが伝わる商品づくり に取り組んでいます 。

このたび、そのこだわりから生まれた“素材の魅力を閉じ込めたジャム”の中から、数量限定の特別な

ジャムをご紹介いたします。

今日ジャム 北海道マンゴー

神内ファームで収穫された北海道浦臼町産のマンゴーを、北海道産ビートグラニュー糖、レモン果汁のみで仕上げました。北海道では希少なマンゴーを、ゆっくりと時間をかけて煮詰めたジャムです。

価格：1,512 円（税込）内容量：140g

今日ジャム 北海道ブラムリー

ヤマセン仙北果樹園で収穫された北海道増毛町産のブラムリーを、北海道産ビートグラニュー糖 、 レモン果汁のみで仕上げました。北海道では希少なブラムリーは、爽やかな酸味を持つのが特徴です 。

価格：972 円（税込）内容量：140g

今日ジャム 北海道レモンマーマレード

神内ファームで収穫された北海道浦臼町産のレモンを、北海道産ビートグラニュー糖のみで仕上げました。北海道では希少なレモンを使用し爽やかな酸味とほどよい甘みをお楽しみいただけます。

価格：1,080円（税込）内容量：140g

今日ジャム 北海道白桃

北海道余市町産の白桃を 、北海道産ビートグラニュー糖、 レモン果汁のみで仕上げました。 糖度の高い白桃を 、ゆっくりと時間をかけて煮詰めたジャムに仕上げました。

価格：972 円（税込）内容量：140g

■発 売 日 ：2026 年 3 月 18 日（水）

■販売場所：北海道四季マルシェ 、 北海道四季彩館

ＤＯ３ＴＡＢＬＥオンラインショップ( https://www.do3table.com/onlineshop)

※店舗により、一部取り扱いのない商品もございます 。

ＤＯ３ＴＡＢＬＥ（ドーサンテーブル）について

詳細を見る :https://www.do3table.com/onlineshop

お茶・おさけ・ごはん・・・“ ３ つのテーブルシーンをちょっといい時間に。

そして、北海道産にこだわった商品を通じて、北海道を 讃えるをコンセプトに、函館、小樽、滝川、根室など道内各地のメーカーの協力を得て80 品以上の商品を展開しています。

北海道産素材・北海道内加工を基本に、旅の思い出を彩る“お土産”と、毎日の暮らしを豊かにする“食品”の両面から商品を企画し、北海道の魅力や価値を提案しています。

詳しくはブランドサイト(https://www.do3table.com） を ご覧ください 。

詳細を見る :https://www.do3table.com/

■会社名︓JR北海道フレッシュキヨスク株式会社

■所在地︓北海道札幌市中央区北2条西1丁目1番地1

■代表者︓戸川 達雄

■U R L ︓https://www.hkiosk.co.jp/