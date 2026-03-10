花粉症の方に朗報！外干し無用・お洗濯をお手伝い。洗濯代行しろふわ便が「花粉対策キャンペーン」開催―初回お試し1,500円、月3回のライトプランも登場

J＆Jカンパニー株式会社

J＆Jカンパニー株式会社（本店所在地：東京都渋谷区幡ヶ谷、代表取締役：大橋淳）が運営する洗濯代行サービス「しろふわ便」は、花粉シーズンに合わせた「花粉シーズン応援キャンペーン」を開催しています。

例年2月～4月の春先は、花粉の飛散量が増えるシーズン。

さらに昨今は黄砂やPM2.5の飛来も重なり、洗濯物の外干し自体を避ける家庭も増えています。

花粉の飛散ピークには、ベランダに洗濯物を干しただけであっという間に花粉が付着してしまうこともあり、「そもそも外干しをしない方が良いのでは？」と家庭での洗濯方法そのものを見直す動きが広がっています。

外干しを避けたい花粉シーズンの洗濯事情

花粉の季節は、普段身につける衣類やタオル、シーツなどの寝具への花粉の付着が気になるもの。

屋外で付着した花粉を室内に持ち込んでしまうことで、くしゃみや鼻水、目のかゆみといった花粉症の症状が悪化する原因にもなります。

しろふわ便では、プロ仕様の大型洗濯機ならではの水量の「すすぎ」でしっかり花粉を洗い流し、ガス乾燥機の高温の熱風で花粉を吹き飛ばすことにより、衣類やタオル、シーツなどに付着した花粉を徹底除去しています。

ベランダに洗濯物を干しただけで、あっという間に花粉まみれになる…そんな経験はありませんか？

それなら外干しは止めて、洗濯方法そのものを変えるという選択肢があります。

コインランドリー通いの負担とは？

花粉シーズンの対策として、コインランドリーを利用する人も多いもの。

しかし、コインランドリーを一回利用するのにかかるコストは意外と高くつくことを知っていますか？

洗濯から乾燥までをフルコースで利用すると、1回あたりの費用は数百円～1,000円前後になることも珍しくありません。

さらに、

・自宅から洗濯物を持ち運ぶ手間

・乾燥後のシワ対策が必要

・乾いた洗濯物を畳む時間

といったコストも発生。

ただでさえ花粉症の症状が鼻、目、喉にまで出ているのに、外出からコインランドリーの費用、畳みの手間まで…辛くありませんか？

対してしろふわ便は、専属ドライバーがご自宅まで洗濯物を集荷・お届けする集配型サービス。

宅配ボックスや置き配など柔軟な集配対応が可能だから、そもそもコインランドリーへ行く必要もがなく、洗濯・乾燥・畳みまでをまとめて任せることが出来ます。キチンと畳まれた状態で届く洗濯物は仕上がりのクオリティも高く、コスト以上の価値を実感できるでしょう。

月3回利用のライト会員プランも登場

「洗濯物が多くないので、1週間に1回も出せないかも？」

「毎週お願いするのは、ちょっと料金が高い！」

そう思われる方にこそ知っていただきたいのが、

今回登場したライト会員（月3回利用 8,500円※税別）プランです。

月に3回とご利用回数を抑えているため、

・忙しい週だけ使う

・洗濯物が多く出る日だけ利用する

といった、スケジュールに合わせた使い方も可能。料金を抑え、洗濯代行しろふわ便を気軽に利用できるプランとして新たに登場しました。

もちろん、洗濯物をたくさん出したい月は追加オーダーも可能です。（※別途料金が発生いたします）

「毎週利用するほどではないけれど、少しだけ洗濯の負担を減らしたい」

そんなニーズにも応える、お手軽な新プランです。

「もう外干しには戻れない」利用者のリアルな声

実際にしろふわ便を利用しているお客様からは、次のような声が寄せられています。

花粉症なので、春は外干しができず部屋干しばかりでした

しろふわ便を使い始めてからは、花粉を気にせずタオルやシーツを使えるようになりました。

コインランドリーと自宅を往復するのが面倒だった

コインランドリーに通っていましたが、洗濯物を持って移動するのが意外と大変…。今は玄関まで回収に来てくれますし、ふわふわに仕上がった状態で届くので助かっています。

毎週ではなく、忙しい週だけ利用しています

ライト会員プランができたことで、洗濯のタイミングを考えることが減り、無理なく続けられるサービスになりました。

花粉対策だけでなく、洗濯にまつわる負担の軽減が実感出来る上に、価格面も抑えられて気軽に使えるようになったという声も上がっています。

キャンペーン概要：花粉シーズン応援プラン

洗濯代行しろふわ便の「花粉シーズン応援キャンペーン」では、花粉・黄砂・PM2.5などが気になる時期に合わせ、外干し不要の洗濯代行サービスの導入を提案しています。

・大型洗濯機による強力洗浄、高温ガス乾燥機の乾燥によって付着した花粉をしっかり除去

・自宅まで回収・お届けする集配型サービスで、コインランドリーに通う手間をまるごとカット

キャンペーン時のご利用料金

【初回限定お試し1回 1,500円（税別）】でご利用いただけます。

初回限定お試しのご利用方法

お申し込み：キャンペーン特設ページよりお申し込みください。

https://www.shirofuwabin.jp/lp/pollen

お洗濯物の出し方：特設ページからの会員ご登録お申し込み後、専用バッグをお届けいたします。

付属のビニール袋に洗濯物を詰め、専用バッグに入れてください。

集配依頼について：マイページ内の「集荷依頼」ページから、回収のご依頼をお願いいたします。

洗濯代行＆宅配クリーニング『しろふわ便』サービス概要

洗濯代行しろふわ便

https://www.shirofuwabin.jp/

料金プラン

しろふわ便は、1ヶ月分の洗濯をまとめて依頼できる月額制サービスです。

利用頻度や洗濯量に応じて、複数のプランを用意しています。

ライト会員：月3回 8,500円 ※ブルーエリアのみ

スタンダード会員：月5回 12,800円

ボリューム会員：月8回 19,800円

プレミアム会員：月12回 24,800円

お試し会員：1,500円（1回限り）

※消費税が別途かかります

※表示価格は2026年3月時点のものです

※一部地域ではコース料金が異なる場合があります

サービス対象エリア

東京23区を中心にエリアを拡大中！

（練馬区・北区・足立区・葛飾区・江戸川区を除く）

※エリアによって提供内容が一部異なる場合や、対象外地域があります。

※詳細は公式サイト内「集配エリア」をご確認ください。

外干しに頼らない、新しい洗濯習慣の提案

花粉・黄砂・PM2.5などが気になる季節、洗濯方法を見直す家庭は増えています。洗濯代行しろふわ便は、外干しに頼らない洗濯環境と家事負担の軽減を両立するサービスとして、今後も暮らしを支える新しい洗濯習慣を提案してまいります。