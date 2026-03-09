DXで紙への印刷、手書きが不要に！ タブレット上ですべての作業が完結します。

このたび当社では、DX推進の一環として検査工程のデジタル化に取り組み、新しい自社システムを開発しました。

本システムは、中国子会社MIC（深圳・大連）にて運用を開始しております。

システムに機能追加でペーパーレスを実現

当社では〈紙ゼロ・ルーティンゼロ・残業ゼロ〉を掲げ、またDXを推進しています。紙の使用量に関しては、2021年にこの取り組みがスタートして以降、90%の削減に成功しました。

さらなる削減を目指し、残る約10％の紙使用について検討を進める中で、課題として浮かび上がったのが検査工程における図面と工程指示書でした。





これまで自社内では、OCR（Optical Character Recognition/Reader＝光学文字認識）の活用によって、従来の紙図面をすべてデータ化し、システム上での一元管理を実現。検索、仕分け作業等の負担軽減に役立ててきました。ただ、図面の各種項目についてチェックを行う中国子会社MIC（深圳・大連）では、プリントした検査図面上に手書きでチェック項目を記入していました。今回、この部分について社内システムに新規機能を追加。図面を印刷することなく、タブレット上ですべての作業を完結できるようになりました。これによって、MICでの印刷が不要となります。さらに、お客様にお渡しする検査結果が紙ではなくデータになることでも、紙の使用量削減につながると考えています。

タブレット画面上にサッと記入

当社では、基幹システムで製品の受け入れや仕分け作業等の管理が効率よくできるように、案件ごとにQRコードをつけていました。今回、開発した新機能では、タブレットに搭載のカメラでこのQRコードを読み取ると、タブレット上に検査図面が表示されます。画面を指でタップしレ点チェックを入れたり、 実測値を打ち込むことができるようになっています。





さらに、ノギスや検査器具にBluetoothチップが内蔵された器具を採用し検査器具の測定結果が自動反映されます。

従来の手書き作業では、文字が読み取りにくかったり記入ミスが生じたりするケースがありました。しかし、AI-OCR活用の新機能によってこの問題が解決。ヒューマンエラーを未然に防ぎます。しかも、基幹システムと同期させて一元管理することで、検査の進捗状況がどこの部署からも確認できます。一連の検査記録がシステム上に残り、トレーサビリティの面でも体制が強化されました。









スピーディに対応し、挑戦を続ける

この新機能については、2025年11月にアイデアが出され、1月に実装、稼働というスピードで進行しています。このように、良いと思われる提案はすぐ採用され実行されていくのがテルミックらしさでしょう。現在はMICのみでの運用で、いわばパイロット版の状態ですが、検査図面1枚あたり何秒の時間削減ができているか、1日あたりの検査率がどれだけアップしたかなどのテストデータを集めているところです。今後、ここでの成果をもとに、さらなる改良を加え、より使い勝手の良い機能へとバージョンアップしていく計画です。

社会の変化を見極め、スピーディに進化を続けるテルミックに今後もご期待ください。

LEDデジタルサイネージで製造業の「見せる化」を支援

また、部品加工のテルミックがなんと！なんと！

多くのお客様から反響いただき 【LEDデジタルサイネージの販売】 まで始めました。

★そもそも【LEDデジタルサイネージ】とは！？★

簡単に言いますとデジタル技術を使用した【電子看板】です。





LEDデジタルサイネージで、工場もオフィスも 「見せる化」

年間3,693社来社の現場で磨いたテンプレと運用ノウハウを、セット提供でラクに導入できます！

1. 進捗やランキングで作業がはかどる！

2. 来客案内も迷わせない！

3.球体・ガラス等の変形サイネージでショールームが映える！

ご興味あれば是非ともテルミックまでご連絡ください！





会社見学随時受付中！

当社では、工場見学の受け入れを積極的に行っています。

工場見学では、金属部品加工の現場に加え、DXを活用した取り組みや、業務効率化に向けた改善事例などを実際にご覧いただけます。











現場のリアルな取り組みを体感いただける点が、高い評価につながり

2024年には2,729社、2025年には3,693社と、

国内外から多くの企業・団体の皆さまにご来訪いただきました。

今後もテルミックは、業種・規模・国籍を問わず、より多くの皆さまに工場見学へお越しいただけるよう受け入れ体制の充実を図り、

ものづくりの魅力やDXの実践事例を広く発信してまいります。

https://www.tel-mic.co.jp/factory_tour/

自社制作ラジオ番組「テル★ラジ」





■番組名

カタイ会社のカタくない話ものづくりのエンターテイナーテルミックがお届けする「テル★ラジ」

■放送日時

毎週水曜日 14：00 ～ 14：45

■放送局

Pitch FM（ピッチエフエム）83.8MHz

※碧海５市（碧南・刈谷・安城・知立・高浜）とその周辺を放送エリアとするラジオ局

■提供

株式会社テルミック

■聴き逃し配信（アーカイブ）

テルミックYouTubeチャンネル





刈谷本社前 自社ラジオブース「テルミックスタジオ」より元気にOA中！