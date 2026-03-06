こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ゴルフ５と三菱ケミカルが共同開発「GOLF５ VANQUISH」に新フレックス「0」登場！
ヘッドスピード40〜45m/sのゴルファーに「飛び」と「振り心地」を追求した革新の一振りを提供
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）が全国に展開するゴルフ専門店ゴルフ５は、三菱ケミカルと共同開発したオリジナルシャフト「GOLF５ VANQUISH（ゴルフ５ ヴァンキッシュ）」の新たなラインナップとして、ヘッドスピード40〜45m/sのゴルファーに対応する「Blue-0」および「Red-0」を3/5（木）より発売いたします。
■「GOLF５ VANQUISH（ゴルフ５ ヴァンキッシュ）」とは
「GOLF５ VANQUISH」は、ゴルフ５が長年培ってきたフィッティングデータと、三菱ケミカルの最新カーボンテクノロジーを融合し、プレイヤーのポテンシャルを最大限に引き出すシャフトです。
振り心地にこだわり、これまでに体験したことがない振り抜きの良さを体感していただけます。
■ 特設サイトURL
https://store.alpen-group.jp/golf5/campaign/golf5-vanquish/
■ 新スペック「0」
2025年4月のフレックス「1」「2」の発売以来、ヘッドスピード40m/s以下のゴルファーから高い支持を得ている「GOLF５ VANQUISH」シリーズ。この度、より多くのゴルファーのポテンシャルを引き出すため、これまでカスタムシャフトやクラブメーカー純正シャフトのオリジナルシャフトが中心であった「ヘッドスピード40〜45m/s」の領域をカバーする新スペック「0」を3月5日に発売いたします。
ゴルフ５が誇る膨大なフィッティングデータと三菱ケミカルの最新テクノロジーを融合。ヘッドスピード40〜45m/sでパワーのあるゴルファーでも叩いて飛ばせる「Blue-0」と、しなりを活かして最大飛距離を狙える「Red-0」の2タイプが加わります。
■ Blueシリーズ
しっかり叩けるように全体のしなり感は硬く設定しながらも、先端剛性を下げることで、硬さを感じさせずに、心地よく振り抜けるよう設計された先調子のシャフトです。
ボディターンが少なく、しっかりインパクトを作って叩いて飛ばす方、手打ちになりやすい方におすすめです。
■ Redシリーズ
手元の剛性を下げ、手元側のテーパー率（太さ）を調整することで、中間部分の剛性を高め、極端な柔らかさを感じさせずにしっかり振り抜けるよう設計された中元調子のシャフトです。
リズムよくボディターンができ、安定したスイングで振り抜いているが、最近飛距離が落ちてきている方におすすめです。
■ 試打テスト結果
試打テストにおいて、社内テスター20名のうち9割の18名が、A社人気モデル純正シャフトよりも「GOLF５ VANQUISH（Blue、Red）」の「0」フレックス使用時に飛距離が向上するという結果が得られました 。
Blue-0が合うテスター（8名）: 平均飛距離 227yd（A社純正シャフト比+12yd）
※平均ヘッドスピード41.5m/s
Red-0が合うテスター（10名）: 平均飛距離 243yd（A社純正シャフト比 +10yd）
※平均ヘッドスピード43.1m/s
■ プロゴルファーも愛用
https://digitalpr.jp/table_img/2191/129950/129950_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2191/129950/129950_web_2.png
■ カスタム対応可能メーカー
テーラーメイド、キャロウェイ、ピン、ダンロップ、ミズノ、ブリヂストン、オノフ、プロギア、
マジェスティ、フォーティーン
■ 全国のゴルフ５で購入・試打可能
全国のゴルフ５および下記のオンラインストアにてご購入・試打いただけます。
・ゴルフ５全店
・ゴルフ５プレステージ全店
・ゴルフ５フラッグシップストア全店
・ゴルフ５公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=g0000010&sort=5
※ゴルフ５フラッグシップストア（新宿店、名古屋栄店、キャナルシティ博多店、トレッサ横浜店）、ゴルフ５プレステージでのみ、下記メーカーのスリーブ付き（US純正スリーブ）シャフトを単品でご購入いただけます。
対象メーカー：テーラーメイド、キャロウェイ、ピン
■「GOLF５ VANQUISH」デビューキャンペーン
「GOLF５ VANQUISH」装着クラブをご購入でアルペンポイントを15％還元いたします。
期間：4月6日（月）まで
■ 三菱ケミカルについて
三菱ケミカルは、原材料からの一貫生産を最大の強みとして高性能・高品質なカーボンゴルフシャフトを製造しています。30年以上に渡る歴史の中で、多様な特性や性能を持つ樹脂、炭素繊維を開発。原材料から自社で製造することによって培ってきた技術やノウハウを活かし、求めるシャフト性能を実現しています。
世界のプロトッププレイヤーの圧倒的な使用率を誇る一方で、アスリートゴルファーのみならず、エンジョイゴルファー、シニアゴルファー、レディスゴルファーを対象に幅広い製品展開を行い、それぞれのプレイヤー像ごとに最適な製品を提供しています。
■ 株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）が全国に展開するゴルフ専門店ゴルフ５は、三菱ケミカルと共同開発したオリジナルシャフト「GOLF５ VANQUISH（ゴルフ５ ヴァンキッシュ）」の新たなラインナップとして、ヘッドスピード40〜45m/sのゴルファーに対応する「Blue-0」および「Red-0」を3/5（木）より発売いたします。
■「GOLF５ VANQUISH（ゴルフ５ ヴァンキッシュ）」とは
「GOLF５ VANQUISH」は、ゴルフ５が長年培ってきたフィッティングデータと、三菱ケミカルの最新カーボンテクノロジーを融合し、プレイヤーのポテンシャルを最大限に引き出すシャフトです。
振り心地にこだわり、これまでに体験したことがない振り抜きの良さを体感していただけます。
■ 特設サイトURL
https://store.alpen-group.jp/golf5/campaign/golf5-vanquish/
■ 新スペック「0」
2025年4月のフレックス「1」「2」の発売以来、ヘッドスピード40m/s以下のゴルファーから高い支持を得ている「GOLF５ VANQUISH」シリーズ。この度、より多くのゴルファーのポテンシャルを引き出すため、これまでカスタムシャフトやクラブメーカー純正シャフトのオリジナルシャフトが中心であった「ヘッドスピード40〜45m/s」の領域をカバーする新スペック「0」を3月5日に発売いたします。
ゴルフ５が誇る膨大なフィッティングデータと三菱ケミカルの最新テクノロジーを融合。ヘッドスピード40〜45m/sでパワーのあるゴルファーでも叩いて飛ばせる「Blue-0」と、しなりを活かして最大飛距離を狙える「Red-0」の2タイプが加わります。
■ Blueシリーズ
しっかり叩けるように全体のしなり感は硬く設定しながらも、先端剛性を下げることで、硬さを感じさせずに、心地よく振り抜けるよう設計された先調子のシャフトです。
ボディターンが少なく、しっかりインパクトを作って叩いて飛ばす方、手打ちになりやすい方におすすめです。
■ Redシリーズ
手元の剛性を下げ、手元側のテーパー率（太さ）を調整することで、中間部分の剛性を高め、極端な柔らかさを感じさせずにしっかり振り抜けるよう設計された中元調子のシャフトです。
リズムよくボディターンができ、安定したスイングで振り抜いているが、最近飛距離が落ちてきている方におすすめです。
■ 試打テスト結果
試打テストにおいて、社内テスター20名のうち9割の18名が、A社人気モデル純正シャフトよりも「GOLF５ VANQUISH（Blue、Red）」の「0」フレックス使用時に飛距離が向上するという結果が得られました 。
Blue-0が合うテスター（8名）: 平均飛距離 227yd（A社純正シャフト比+12yd）
※平均ヘッドスピード41.5m/s
Red-0が合うテスター（10名）: 平均飛距離 243yd（A社純正シャフト比 +10yd）
※平均ヘッドスピード43.1m/s
■ プロゴルファーも愛用
https://digitalpr.jp/table_img/2191/129950/129950_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2191/129950/129950_web_2.png
■ カスタム対応可能メーカー
テーラーメイド、キャロウェイ、ピン、ダンロップ、ミズノ、ブリヂストン、オノフ、プロギア、
マジェスティ、フォーティーン
■ 全国のゴルフ５で購入・試打可能
全国のゴルフ５および下記のオンラインストアにてご購入・試打いただけます。
・ゴルフ５全店
・ゴルフ５プレステージ全店
・ゴルフ５フラッグシップストア全店
・ゴルフ５公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=g0000010&sort=5
※ゴルフ５フラッグシップストア（新宿店、名古屋栄店、キャナルシティ博多店、トレッサ横浜店）、ゴルフ５プレステージでのみ、下記メーカーのスリーブ付き（US純正スリーブ）シャフトを単品でご購入いただけます。
対象メーカー：テーラーメイド、キャロウェイ、ピン
■「GOLF５ VANQUISH」デビューキャンペーン
「GOLF５ VANQUISH」装着クラブをご購入でアルペンポイントを15％還元いたします。
期間：4月6日（月）まで
■ 三菱ケミカルについて
三菱ケミカルは、原材料からの一貫生産を最大の強みとして高性能・高品質なカーボンゴルフシャフトを製造しています。30年以上に渡る歴史の中で、多様な特性や性能を持つ樹脂、炭素繊維を開発。原材料から自社で製造することによって培ってきた技術やノウハウを活かし、求めるシャフト性能を実現しています。
世界のプロトッププレイヤーの圧倒的な使用率を誇る一方で、アスリートゴルファーのみならず、エンジョイゴルファー、シニアゴルファー、レディスゴルファーを対象に幅広い製品展開を行い、それぞれのプレイヤー像ごとに最適な製品を提供しています。
■ 株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/