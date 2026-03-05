こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
役員人事に関するお知らせ
沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：木村元彦）は、2026年3月5日開催の取締役会において、下記の通り、役員人事（2026年4月1日付、2026年6月25日付）について決議しましたのでお知らせいたします。
1．代表取締役の異動 (2026年4月1日付)
（1） 異動の内容
【氏名】中手 利臣（なかて としおみ）
【新職】代表取締役社長
【現職】取締役 常務執行役員 信頼性保証本部長 兼 販売情報提供活動管理室 担当役員
【氏名】木村 元彦（きむら もとひこ）
【新職】取締役 社長付
【現職】代表取締役社長
（2）異動の理由
社外取締役を含む経営陣における役員の定年制・在任期間の継続的な議論および後進を計画的に育成するプランの実行フェーズに入ったこと、また前社長在任期間における社内風土改革・生産の固め直しの形が見えた今、「製品の信頼づくりになお一層力を注いでいく」時期であると位置付け、経営陣の若返りとともに体制刷新を図ったもの。
2．人事異動（2026年4月1日付）
（1）取締役の委嘱職務の変更
【氏名】澤井 健造（さわい けんぞう）
【新職】取締役
【現職】取締役 副会長
【氏名】横田 祥士（よこた しょうじ）
【新職】取締役 専務執行役員 社長付
【現職】取締役 専務執行役員研究開発本部長
【氏名】中岡 卓（なかおか たく）
【新職】取締役 常務執行役員 経営企画部、経営管理部、法務・コンプライアンス部、サステナビリティ推進部担当役員
【現職】取締役 常務執行役員 経営企画部、経営管理部、法務・コンプライアンス部、サステナビリティ推進部担当役員 兼 経営企画部長
（2）執行役員の委嘱職務の変更
【氏名】杉本 信子（すぎもと のぶこ）
【新職】常務執行役員 社長付
【現職】常務執行役員 知的財産部担当役員 兼 知的財産部長
【氏名】西村 誠治（にしむら せいじ）
【新職】常務執行役員 社長付
【現職】常務執行役員 営業本部長
【氏名】澤田 豊博（さわだ とよひろ）
【新職】上席執行役員 研究開発本部長
【現職】上席執行役員 研究開発本部副本部長 兼 製品企画部、製品戦略部担当役員 兼 製品企画部長 兼 製品戦略部長
【氏名】足立 重久（あだち かずひさ）
【新職】上席執行役員 信頼性保証本部長 兼 販売情報提供活動管理室 担当役員
【現職】執行役員 信頼性保証本部副本部長 兼 医薬品等総括製造販売責任者 兼 医療機器総括製造販売責任者
【氏名】金光 政幸（かねみつ まさゆき）
【新職】上席執行役員 生産本部副本部長 兼 三田工場長
【現職】上席執行役員 生産本部副本部長 兼 九州工場長 兼 第二九州工場 管掌
【氏名】國廣 吉臣（くにひろ よしおみ）
【新職】執行役員 渉外部担当役員
【現職】執行役員 渉外部担当役員 兼 渉外部長
【氏名】竹田 幸司（たけだ こうじ）
【新職】執行役員 システム部担当役員
【現職】執行役員 システム部担当役員 兼 システム部長
【氏名】郄橋 一郎（たかはし いちろう）
【新職】執行役員 人事部、総務部、ブランドコミュニケーション部担当役員
【現職】執行役員 人事部、総務部、ブランドコミュニケーション部担当役員 兼 総務部長 兼 ブランドコミュニケーション部長
【氏名】小澤 良樹（おざわ よしき）
【新職】執行役員 信頼性保証本部副本部長 兼 医薬品等総括製造販売責任者 兼 医療機器総括製造販売責任者
【現職】執行役員 薬制部担当役員 兼 薬制部長
（3）新任執行役員
【氏名】田中 克実（たなか かつみ）
【新職】執行役員 製品戦略部担当役員 兼 製品戦略部長
【現職】理事 製品戦略部 担当部長
【氏名】多田 宏紀（ただ ひろき）
【新職】執行役員 営業本部長 兼 営業統括部長
【現職】理事 営業本部副本部長 兼 東京第一支店長
3．新任代表取締役の略歴及びコメント
中手 利臣（なかて としおみ）（1961（昭和 36）9月 4 日生）
（略歴）
1985年4月
藤沢薬品工業株式会社（現・アステラス製薬株式会社）入社
2021年6月
沢井製薬株式会社 入社 理事 信頼性保証本部長付
2022年4月
サワイグループホールディングス株式会社 執行役員 グループ品質・安全副統括役員
沢井製薬株式会社 執行役員 信頼性保証本部副本部長
2024年1月
サワイグループホールディングス株式会社上席執行役員 グループ品質・安全統括役員
沢井製薬株式会社 取締役 上席執行役員 信頼性保証本部長 兼 販売情報提供活動管理室 担当役員
2025年6月
サワイグループホールディングス株式会社常務執行役員 グループ品質・安全統括役員
沢井製薬株式会社 取締役 常務執行役員 信頼性保証本部長兼 販売情報提供活動管理室 担当役員
（コメント）
沢井製薬ではこれまで、企業倫理の徹底とコンプライアンス意識の向上を図り、品質を第一に考える文化の醸成に全社を挙げて取り組んでまいりました。私は、信頼性保証本部長としてその執行責任を担ってきた経験を礎に、今後は経営のトップとして、これまでに導入した仕組みや施策を確実に根付かせ、さらに強固なものへと深化させていく所存です。
私たちの理念である「真心をこめた医薬品を通じ、人々の健やかな暮らしを実現する」にある「真心」を、あらゆる判断の基盤に据え、社員一人ひとりの自律的な行動を成長のエンジンとしてまいります。常に患者さんや医療現場の姿を想い、医薬品の安定供給という社会的使命を果たすとともに、持続的な企業価値の向上に邁進いたします。
ステークホルダーの皆様には、これまでのご理解とご支援に深く感謝申し上げますとともに、新体制に対しましても、変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
4．人事異動（2026年6月25日付）
現職は2026年4月1日付の役職を記載しております。また、（2）退任取締役および（3）退任執行役員の人事はいずれも発表日時点の予定となります。
（1） 新任取締役
【氏名】足立 重久（あだち かずひさ）
【新職】取締役 上席執行役員 信頼性保証本部長 兼 販売情報提供活動管理室 担当役員
【現職】上席執行役員 信頼性保証本部長 兼 販売情報提供活動管理室担当役員
（2）退任取締役
【氏名】横田 祥士（よこた しょうじ）
【新職】特別顧問（常勤）
【現職】取締役 専務執行役員 社長付
【氏名】木村 元彦（きむら もとひこ）
【新職】特別顧問（非常勤）
【現職】取締役 社長付
【氏名】澤井 健造（さわい けんぞう）
【新職】特別顧問（非常勤）
【現職】取締役
（3）退任執行役員
【氏名】杉本 信子（すぎもと のぶこ）
【新職】顧問（常勤）
【現職】常務執行役員 社長付
【氏名】西村 誠治（にしむら せいじ）
【新職】顧問（常勤）
【現職】常務執行役員 社長付
沢井製薬株式会社はサワイグループホールディングス株式会社の子会社です。
本件に関するお問合わせ先
沢井製薬株式会社
ブランドコミュニケーション部
TEL：06-6105-5718
E-mail：koho@sawai.co.jp
1．代表取締役の異動 (2026年4月1日付)
（1） 異動の内容
【氏名】中手 利臣（なかて としおみ）
【新職】代表取締役社長
【現職】取締役 常務執行役員 信頼性保証本部長 兼 販売情報提供活動管理室 担当役員
【新職】取締役 社長付
【現職】代表取締役社長
（2）異動の理由
社外取締役を含む経営陣における役員の定年制・在任期間の継続的な議論および後進を計画的に育成するプランの実行フェーズに入ったこと、また前社長在任期間における社内風土改革・生産の固め直しの形が見えた今、「製品の信頼づくりになお一層力を注いでいく」時期であると位置付け、経営陣の若返りとともに体制刷新を図ったもの。
2．人事異動（2026年4月1日付）
（1）取締役の委嘱職務の変更
【氏名】澤井 健造（さわい けんぞう）
【新職】取締役
【現職】取締役 副会長
【氏名】横田 祥士（よこた しょうじ）
【新職】取締役 専務執行役員 社長付
【現職】取締役 専務執行役員研究開発本部長
【氏名】中岡 卓（なかおか たく）
【新職】取締役 常務執行役員 経営企画部、経営管理部、法務・コンプライアンス部、サステナビリティ推進部担当役員
【現職】取締役 常務執行役員 経営企画部、経営管理部、法務・コンプライアンス部、サステナビリティ推進部担当役員 兼 経営企画部長
（2）執行役員の委嘱職務の変更
【氏名】杉本 信子（すぎもと のぶこ）
【新職】常務執行役員 社長付
【現職】常務執行役員 知的財産部担当役員 兼 知的財産部長
【氏名】西村 誠治（にしむら せいじ）
【新職】常務執行役員 社長付
【現職】常務執行役員 営業本部長
【氏名】澤田 豊博（さわだ とよひろ）
【新職】上席執行役員 研究開発本部長
【現職】上席執行役員 研究開発本部副本部長 兼 製品企画部、製品戦略部担当役員 兼 製品企画部長 兼 製品戦略部長
【氏名】足立 重久（あだち かずひさ）
【新職】上席執行役員 信頼性保証本部長 兼 販売情報提供活動管理室 担当役員
【現職】執行役員 信頼性保証本部副本部長 兼 医薬品等総括製造販売責任者 兼 医療機器総括製造販売責任者
【氏名】金光 政幸（かねみつ まさゆき）
【新職】上席執行役員 生産本部副本部長 兼 三田工場長
【現職】上席執行役員 生産本部副本部長 兼 九州工場長 兼 第二九州工場 管掌
【氏名】國廣 吉臣（くにひろ よしおみ）
【新職】執行役員 渉外部担当役員
【現職】執行役員 渉外部担当役員 兼 渉外部長
【氏名】竹田 幸司（たけだ こうじ）
【新職】執行役員 システム部担当役員
【現職】執行役員 システム部担当役員 兼 システム部長
【氏名】郄橋 一郎（たかはし いちろう）
【新職】執行役員 人事部、総務部、ブランドコミュニケーション部担当役員
【現職】執行役員 人事部、総務部、ブランドコミュニケーション部担当役員 兼 総務部長 兼 ブランドコミュニケーション部長
【氏名】小澤 良樹（おざわ よしき）
【新職】執行役員 信頼性保証本部副本部長 兼 医薬品等総括製造販売責任者 兼 医療機器総括製造販売責任者
【現職】執行役員 薬制部担当役員 兼 薬制部長
（3）新任執行役員
【氏名】田中 克実（たなか かつみ）
【新職】執行役員 製品戦略部担当役員 兼 製品戦略部長
【現職】理事 製品戦略部 担当部長
【氏名】多田 宏紀（ただ ひろき）
【新職】執行役員 営業本部長 兼 営業統括部長
【現職】理事 営業本部副本部長 兼 東京第一支店長
3．新任代表取締役の略歴及びコメント
中手 利臣（なかて としおみ）（1961（昭和 36）9月 4 日生）
（略歴）
1985年4月
藤沢薬品工業株式会社（現・アステラス製薬株式会社）入社
2021年6月
沢井製薬株式会社 入社 理事 信頼性保証本部長付
2022年4月
サワイグループホールディングス株式会社 執行役員 グループ品質・安全副統括役員
沢井製薬株式会社 執行役員 信頼性保証本部副本部長
2024年1月
サワイグループホールディングス株式会社上席執行役員 グループ品質・安全統括役員
沢井製薬株式会社 取締役 上席執行役員 信頼性保証本部長 兼 販売情報提供活動管理室 担当役員
2025年6月
サワイグループホールディングス株式会社常務執行役員 グループ品質・安全統括役員
沢井製薬株式会社 取締役 常務執行役員 信頼性保証本部長兼 販売情報提供活動管理室 担当役員
（コメント）
沢井製薬ではこれまで、企業倫理の徹底とコンプライアンス意識の向上を図り、品質を第一に考える文化の醸成に全社を挙げて取り組んでまいりました。私は、信頼性保証本部長としてその執行責任を担ってきた経験を礎に、今後は経営のトップとして、これまでに導入した仕組みや施策を確実に根付かせ、さらに強固なものへと深化させていく所存です。
私たちの理念である「真心をこめた医薬品を通じ、人々の健やかな暮らしを実現する」にある「真心」を、あらゆる判断の基盤に据え、社員一人ひとりの自律的な行動を成長のエンジンとしてまいります。常に患者さんや医療現場の姿を想い、医薬品の安定供給という社会的使命を果たすとともに、持続的な企業価値の向上に邁進いたします。
ステークホルダーの皆様には、これまでのご理解とご支援に深く感謝申し上げますとともに、新体制に対しましても、変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
4．人事異動（2026年6月25日付）
現職は2026年4月1日付の役職を記載しております。また、（2）退任取締役および（3）退任執行役員の人事はいずれも発表日時点の予定となります。
（1） 新任取締役
【氏名】足立 重久（あだち かずひさ）
【新職】取締役 上席執行役員 信頼性保証本部長 兼 販売情報提供活動管理室 担当役員
【現職】上席執行役員 信頼性保証本部長 兼 販売情報提供活動管理室担当役員
（2）退任取締役
【氏名】横田 祥士（よこた しょうじ）
【新職】特別顧問（常勤）
【現職】取締役 専務執行役員 社長付
【氏名】木村 元彦（きむら もとひこ）
【新職】特別顧問（非常勤）
【現職】取締役 社長付
【氏名】澤井 健造（さわい けんぞう）
【新職】特別顧問（非常勤）
【現職】取締役
（3）退任執行役員
【氏名】杉本 信子（すぎもと のぶこ）
【新職】顧問（常勤）
【現職】常務執行役員 社長付
【氏名】西村 誠治（にしむら せいじ）
【新職】顧問（常勤）
【現職】常務執行役員 社長付
沢井製薬株式会社はサワイグループホールディングス株式会社の子会社です。
本件に関するお問合わせ先
沢井製薬株式会社
ブランドコミュニケーション部
TEL：06-6105-5718
E-mail：koho@sawai.co.jp