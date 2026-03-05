鋼製スプリンクラー配管の世界市場2026年、グローバル市場規模（継目無鋼管、溶接鋼管）・分析レポートを発表
2026年3月5日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「鋼製スプリンクラー配管の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、鋼製スプリンクラー配管のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要と調査背景
最新の調査によりますと、世界の鋼製スプリンクラー配管市場規模は2024年に320百万米ドルと評価されています。今後は2031年までに420百万米ドルへ拡大する見通しであり、調査期間中の年平均成長率は4.0％と予測されています。
本レポートでは、米国の関税制度の枠組みと各国の政策対応を踏まえ、市場の競争構造、地域経済の動き、供給網の強靭性に与える影響を分析しています。貿易政策の変更が材料費、調達先、在庫戦略、施工コストに波及する可能性を整理し、地域別の市場環境の差を明確にしています。
________________________________________
製品概要と技術特性
鋼製スプリンクラー配管は、自動消火設備において消火用水などの消火薬剤を建物内へ搬送するための重要部材です。高品質の炭素鋼またはステンレス鋼で製造され、耐久性が高く、高圧に耐え、機械的衝撃にも強い特性を持つため、長期にわたり安定した性能を発揮します。
使用環境や要件に対応するため、配管の内外面には防食処理が施されることが一般的です。代表的な処理として、めっき、防錆塗装、樹脂ライニングなどが挙げられ、耐食性と寿命の向上に寄与します。接続方式はねじ接続、溝形継手、溶接などが広く用いられ、施工性と気密性、止水性の確保を両立します。火災時には迅速に水を供給し、初期消火の有効性を高めることで、施設全体の安全性向上に貢献します。
________________________________________
調査範囲と分析内容
本レポートは、世界の鋼製スプリンクラー配管市場について、定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な評価を提供しています。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に、市場規模、販売数量、平均販売価格を2020年から2031年まで推計しています。
また、主要企業の出荷額、販売数量、市場シェア、平均販売価格を2020年から2025年まで分析し、2025年時点の主要企業の市場シェア推計も提示しています。市場が変化し続ける前提のもと、競争状況、需給動向、需要変動に影響する要因を多面的に検討しています。
________________________________________
主要企業動向
本市場の主要企業として、Zekelman Industries、Tyco、Nucor、Johnson Controls、Viking、Engineered Fire Piping、Spears、Youngstown Tube、Victaulic、TPMCSTEELが挙げられています。加えて、Wheatland Tube、Aquatherm、Octalなども対象に含まれています。
各社については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要動向の観点から整理されています。競争の焦点は、材料品質と規格適合、耐食性仕様の充実、施工性の高い接続方式の提案、供給の安定性、現場対応力などに置かれやすいです。建設投資や安全規制の動向により需要が左右されるため、地域別の販売戦略も重要となります。
________________________________________
市場セグメント分析
タイプ別では、継目無鋼管と溶接鋼管に分類されています。継目無鋼管は耐圧性や信頼性の観点で評価される場面があり、溶接鋼管はコストと供給の面で選定されやすい傾向があります。
