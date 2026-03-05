こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
地下水中の有機フッ素化合物（PFAS）を高度除去設備の販売開始
常石グループである、株式会社アースクリエイト（本社：大阪市西区、代表者：代表取締役社長 大悟法弘充）は、株式会社流機エンジニアリング（本社：東京都港区、代表者：代表取締役社長 西村聡）と共同で、地下水中に含まれる有機フッ素化合物（以下 PFAS）を低コストかつ高効率で除去する地下水処理設備【G-LFP＋ *¹】の販売を本年2月末より開始しました。
近年、国内外でPFASによる地下水汚染が社会問題化し、飲料水源や工業用水、さらには専用水道への影響、周辺住民の健康リスクなど懸念が高まっています。
こうした中、工場敷地内などでPFASを含む地下水の対策ニーズは増加している一方、原水中の懸濁物質、有機物、鉄・マンガン等により、活性炭やイオン交換樹脂の処理能力低下や早期劣化が課題となっていました。
G-LFP＋は、活性炭を用いてPFASを除去するろ過装置（ECOクリーンLFP）の前段に前処理設備を組み合わせシステム化することで、これらの課題に対応し、PFASの高度な除去を実現します。
1．G-LFP＋の特長
（1）PFAS処理に最適化した前処理・ろ過分離構成
地下水中の濁質、懸濁物質、鉄分、有機物などを効率的に除去し、後段のろ過装置による処理性能を安定化させます。
（2）後段設備の長寿命化・ランニングコスト低減に貢献
対象となる地下水の水質を解析し、最適な前処理を行うことで、吸着材・樹脂などの目詰まりおよび性能低下を抑制し、交換頻度の低減や運転コスト削減に貢献します。
（3）地下水揚水現場への高い適合性
地下水特有の水質変動を考慮した設計により、工場・事業所・土壌地下水汚染対策現場など、幅広い用途に対応可能です。
2．今後の展開
当社は、PFAS除去設備の処理能力を最大化できる最適な前処理設備の提案を通じ、PFAS処理システム全体の信頼性向上と持続可能な地下水利用の実現に貢献します。
今後は、事前の調査・解析、後段処理技術との組み合わせによるソリューション提案や、現地水質に応じた最適設計を一層強化し、多様なニーズに対応してまいります。
*¹ G-LFP＋は商標出願中です
■株式会社アースクリエイト
広島県を中心に造船、海運事業など様々な事業を展開する常石グループの中で、環境事業の一員として、創業以来土壌汚染の調査・浄化会社として実績を重ね、現在は新規事業へも積極的に挑戦。コンサルティング事業を拡大し、環境に関わる様々な課題解決をおこなっています。
「地域、社会と共に歩む」というグループの価値観のもと、持続可能な社会の実現に向けてこれからもオープンイノベーションを展開してまいります。
代表者：代表取締役社長 大悟法弘充
事業内容：環境コンサルティング、土壌汚染コンサルティング、
廃棄物処理・リサイクルコンサルティング、環境アセスメント
設立：2002年4月
資本金：30,000,000円
本社所在地：大阪市西区靭本町一丁目11番7号 信濃橋三井ビルディング12階
企業サイト：http://www.earthcreate.com/
■株式会社流機エンジニアリング
空気・水・油・ガスなどの“流”体に関わる課題を“機”械技術で解決する、環境ソリューション・エンジニアリングメーカー。トンネル工事用の大型集塵機では国内市場シェア75％を誇り、集塵機・換気装置を合わせて1,380台保有する世界最大級のメーカーとして、業界初のメーカーレンタル事業も展開しています。また、福島復興や中間貯蔵施設向けに廃棄物処理プラント用換気システムを多数導入してきた実績に加え、100件を超える特許を取得し、技術力は国内外で高く評価されています。
受賞歴としては、2019年に第45回優秀環境装置表彰「経済産業省産業技術環境局長賞」、2021年に「第46回発明大賞 本賞」を受賞。さらに、2020年には経済産業省より「新グローバルニッチトップ企業100選」に選定されました。
代表者：代表取締役社長 西村聡
事業内容：流体機器装置、圧力流量制御装置の設計・開発、同機械装置類の据付・整備・保守業務、
宇宙関連地上試験設備の設計・開発、原子力関連設備（除染・減容分野）の設計・開発、
産業機械の商品企画・開発・販売、換気システムコンサルタント業務、
環境機器の企画・開発、環境機器のリース・販売
設立：1977年5月
資本金：40,000,000円
本社所在地：東京都港区三田三丁目4番2号 いちご聖坂ビル
企業サイト：https://www.ryuki.com/
本件に関するお問合わせ先
常石グループ株式会社
コーポレートコミュニケーション部
メール：pr@tsuneishi.com
TEL：084-987-4915
