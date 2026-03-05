こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ランディーズドーナツ 有楽町マルイ店」2026年3月17日（火） 東京・有楽町にグランドオープン！〜3日間限定でオープニングキャンペーンを実施！〜
株式会社JR東海リテイリング・プラス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創、以下：JR東海リテイリング・プラス）は、グリット・インターナショナル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：芳賀 剛、以下：グリット・インターナショナル）とのフランチャイズ契約に基づき、「ランディーズドーナツ 有楽町マルイ店」を有楽町駅前の商業施設「有楽町マルイ」内に2026年3月17日（火）にグランドオープンいたします。
また、グランドオープンを記念し、3月17日（火）から19日（木）までの3日間限定でオープニングキャンペーンを実施いたします。
「ランディーズドーナツ」は、1952年にロサンゼルスで創業した大人気ドーナツ店です。特に、米国1号店の屋根上にそびえ立つ直径約10m（32フィート）の巨大なドーナツ型サイン看板が古くから街のシンボルとなっており、人気映画やミュージックビデオにも登場するなど、ロサンゼルスのランドマークとして広く知られています。
昨年5月にグランドオープンした国内1号店の「ランディーズドーナツ渋谷代官山店」は、店舗前には「ランディーズドーナツ」のシンボルである直径約4mの巨大ドーナツ型サイン看板を設置、店舗内には高さ約3m×幅約2.7mの大型ショーケースに、毎日手作りしたデザイン豊富な40種類以上のドーナツを最大約1,000個ディスプレイしており、多くの話題を集めています。
「ランディーズドーナツ 有楽町マルイ店」は、イートインスペースを併設、創業以来長年受け継がれてきたオリジナルのレシピで毎日手作りした40種類以上のドーナツや日本限定商品をはじめ、「ランディーズドーナツ」独自の焙煎ブレンド「ランディーズロースト」を使用したスペシャリティーコーヒーや、米国でも人気のタピオカ入りドリンク「ボバ」、「ミルクシェイク」、「レモネード」など20種類以上のドリンクをご提供いたします。また、店舗限定のドーナツやドリンク、グッズもご用意いたしました。
このたびグランドオープンを記念し、3月17日（火）から19日（木）までの3日間限定で、商品ご購入のお客様に、ランディーズドーナツ一番人気の『グレイズドレイズド（GLAZED RAISED）』1個を各日先着100名に、さらに5,000円以上ご購入のお客様に「ランディーズドーナツ」オリジナルの缶バッジもしくは缶キーホルダー1個※1をプレゼントするオープニングキャンペーンを実施いたします。
※1：コイン式カプセルトイマシーンにて。1会計5,000円以上ご購入でコイン1枚をスタッフがお渡しします。（なくなり次第終了）
【新店舗概要】
店名 ： ランディーズドーナツ 有楽町マルイ店
所在地 ： 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2−7−1 有楽町マルイ 1F
JR山手線「有楽町駅」中央口 徒歩1分
有楽町線「有楽町駅」D7出口 徒歩2分
営業時間 ： 11：00〜20：00
定休日 ： 無休（「有楽町マルイ」に準ずる）
店舗面積 ： 約26.1平米（7.9坪）
席数 ： 10席
展開商品 ：ドーナツ40種類以上、ドリンク20種類以上、その他Tシャツなどの関連グッズも展開
公式URL ：[ HP ] https://randysdonuts.jp/
[ Instagram ] https://www.instagram.com/randysdonutsjp/
【「ランディーズドーナツ 有楽町マルイ店」オープニングキャンペーン概要】
*価格は税込
3月17日（火）から19日（木）までの3日間限定で、商品ご購入のお客様に、ランディーズドーナツ一番人気の『グレイズドレイズド（GLAZED RAISED）』1個を各日先着100名様にプレゼントいたします。
さらに、5,000円以上ご購入のお客様に「ランディーズドーナツ」オリジナルの缶バッジもしくは缶キーホルダー1個※1をプレゼントいたします。
※1：コイン式カプセルトイマシーンにて。1会計5,000円以上ご購入でコイン1枚をスタッフがお渡しします。（なくなり次第終了）
【「ランディーズドーナツ 有楽町マルイ店」限定商品概要】 *価格は税込
ドーナツ 販売期間：2026年3月17日（火）〜2026年4月下旬（予定）
『カラメルビスケットレイズド（CARAMEL BISCUIT RAISED）』 550円
優しい甘さのホワイトチョコに、サクサクのカラメルビスケットをトッピングしました。カラメルビスケットの風味と食感を楽しめるドーナツです。
『リミテッド グリーンレイズド（LIMITED GREEN RAISED）』 580円
鮮やかなグリーンのアイシングに、グリーンのスプリンクルとチョコレートキャンディをトッピングしました。ポップでカラフルな色合いが特徴的なドーナツです。
■ ドリンク 販売期間：2026年3月17日（火）〜なくなり次第終了
限定タンブラー付き レモネード2種 各1,800円
「Randy's Boy」のイラストをデザインしたタンブラーに入れて販売いたします。
『マンゴータピオカレモネード（MANGO BOBA LEMONADE）』
トロピカルな味わいのマンゴーソースをベースにし、スライスレモンの酸味を効かせたレモネードに、もちもち食感のブラックタピオカをあわせました。
『ベリータピオカレモネード（BERRIES BOBA LEMONADE）』
程よい甘さのストロベリーソースをベースにしたレモネードに、4種のベリー（ラズベリー・ブルーベリー・ブラックベリー・レッドカーラント）の果肉ともちもち食感のブラックタピオカをあわせました。
■グッズ 販売期間：2026年3月17日（火）〜なくなり次第終了
『テイクアウトバッグシルバー（S）（TAKEOUT BAG SILVER S SIZE）』 1,200円
ドーナツが4個入るテイクアウトバッグです。手土産などにも最適です。
【主要商品概要】 *価格は税込
ドーナツ
クラシック
定番のグレイズドやシュガードーナツなど、最もシンプルなドーナツ。甘すぎない素朴な味わいの商品。
『グレイズドレイズド（GLAZED RAISED）』 360円
ふんわりとした軽い食感の伝統的なイーストドーナツに、艶やかなシュガーグレイズをコーティングした人気NO.1のドーナツです。バランスの取れた甘さが長く愛されている理由です。
『ピンクスプリンクルズ アイスケーキ（PINKSPRINKLES ICED CAKE）』 380円
しっとりとしたケーキ生地のドーナツに、鮮やかなピンクのアイシングとスプリンクルをトッピングした、かわいさと遊び心の詰まったケーキドーナツです。
デラックス
贅沢なトッピング（チョコレート、ナッツ等）やフレーバー等、甘さや食感にアクセントが加わった商品。
『シナモンシュガーツイスト（CINNAMON SUGAR TWIST）』 440円
ふんわり食感のねじり形状のドーナツをシナモンパウダーで仕上げました。香り高いシナモンの風味が 楽しめるドーナツです。
ファンシー
クラシックよりもボリュームがあり、視覚的にも楽しめるデコレーション（カラフルなアイシング、ホイップクリーム、フィリング入り等）で華やかな商品。
『抹茶レイズド（MATCHA TEA RAISED）』 480円
ふんわり食感のドーナツに、少し苦味のある抹茶をトッピングしました。
プレミアム
クラシックよりもボリュームがあり、高級感のある食材（チョコチップやクッキー、マシュマロ、ガナッシュ等）やユニークなフレーバーを使用した豪華で贅沢な商品。
『チョコレートキャンディ レイズド（CHOCOLATE CANDY RAISED）』 550円
カラフルなチョコレートキャンディをたっぷりとトッピングした、見た目も楽しい定番人気商品です。
『ベーコンメープル ロングジョン（BACON MAPLE LONG JOHN）』 550円
ふんわり食感の棒状ドーナツにメープルアイシングをコーティングし、その上に塩味と香ばしさが広がるカリカリベーコンをトッピングしました。
「ランディーズラウンズ（RANDY’S ROUNDS）」
『バラエティミックスセット 4個（VARIETY MIX 4pc）』 620円
直径約5cmの見た目にも楽しいカラフルな丸型ドーナツ4個セットです。
*セット内容については在庫状況により変更になる場合があります。
ドリンク
「ランディーズロースト（RANDY’S ROAST）」
『ブレンドコーヒー（RANDY’S ROAST）』／『アメリカーノ（AMERICANO）』
アイス／ホット M 各450円 L 各550円
「ランディーズドーナツ」独自の焙煎ブレンド「ランディーズロースト（RANDY’S ROAST）」を使用し、コーヒー愛好家にも人気のコーヒーです。ドーナツやスイーツとの相性も抜群です。
「ボバ（BOBA）」
『ロイヤルミルクティー タピオカ（ROYAL MILK TEA BOBA）』 700円
米国でも人気のタピオカ入りドリンク「ボバ」。濃い目の紅茶にたっぷりとミルクを加えた濃厚でリッチなミルクティーに、もちもちした食感のブラックタピオカを加えたコールドドリンクです。
「ミルクシェイク（MILK SHAKES）」
『チョコレート ミルクシェイク（CHOCOLATE MILKSHAKE）』 800円
チョコレートの風味豊かなシェイクの上にホイップクリームとチョコレートをたっぷりトッピングしたコールドドリンクです。
【「ランディーズドーナツ」（Randy’s Donuts）について】
1.毎日手作りで新鮮なドーナツ
「ランディーズドーナツ」最大のこだわりは、すべてのドーナツを毎日手作りしていることです。毎日新鮮なドーナツを提供しています。
2.高品質な材料の使用
「ランディーズドーナツ」は、厳選された高品質な素材を使用することで、その豊かな風味と食感を実現しています。特に、オリジナルのドーナツミックス粉にこだわり、これがドーナツのふっくらとした柔らかさや、リッチな味わい繋がっています。
3.伝統のレシピ
「ランディーズドーナツ」は、創業以来長年受け継がれてきたオリジナルのレシピを大切にしています。このレシピは創業当初からほとんど変更されておらず、シンプルながらも飽きのこないおいしさを維持しています。一番人気の『グレイズドレイズド』はふんわりとした軽い食感の伝統的なイーストドーナツに、甘くて艶やかなシュガーグレイズをコーティングしたシンプルでバランスの取れた甘さが長く愛されている理由です。
4.独自のドーナツデザイン
「ランディーズドーナツ」では、ユニークでインパクトのあるデザインにもこだわっています。ドーナツ自体も見た目にこだわり、多種多様なトッピングや色鮮やかなデコレーションを施しています。サイズも通常より大きいドーナツから、かわいい丸型の「ランディーズラウンズ」までバリエーションも豊富。味だけでなく、視覚的にも楽しめる商品をご提供しています。
■「ランディーズドーナツ」のグローバルロケーション
「ランディーズドーナツ」は、1952年に創業、米国ではロサンゼルスを中心に27店舗を展開、近年では、米国内だけでなく、韓国、フィリピン、サウジアラビア、メキシコと海外でも積極的に展開しています。
（2026年3月5日現在）https://randysdonuts.com/
【グリット・インターナショナル会社概要】
会社名：グリット・インターナショナル株式会社（Grit International. Co., Ltd.）
代表者：代表取締役 芳賀 剛
本社所在地：東京都渋谷区東3-25-3 LP恵比寿1009
設立日：2021年3月
資本金：1,500万円
事業内容：日本での「ランディーズドーナツ」の店舗運営／フランチャイズ本部運営
公式URL：https://randysdonuts.jp/
【JR東海リテイリング・プラス会社概要】
会社名：株式会社JR東海リテイリング・プラス
代表者：代表取締役社長 小林 創
本社所在地：愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8 大東海ビル9階
設立日：2023年10月1日（東海キヨスク株式会社と株式会社ジェイアール東海パッセンジャーズが合併）
資本金：7億円
事業内容：ストア事業、新幹線車内サービス事業、FC・ライセンス事業、製造事業、EC事業、飲食事業等を運営
公式URL：https://www.jr-plus.co.jp/
『ピンクレイズドスプリンクルズ（PINK RAISED W/SPRINKLES）』 440円
『ストロベリージェリーフィルド（STRAWBERRY JELLY FILLED）』 480円
『スモアズレイズド（S'MORES RAISED）』 550円
『ベアクロー（BEAR CLAW）』 550円
薄く伸ばした生地にりんごとシナモンの風味豊かなフィリングを包みました。縦・横のサイズ約12cmのクマの爪をイメージしたドーナツです。
