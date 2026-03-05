「ランディーズドーナツ 有楽町マルイ店」2026年3月17日（火） 東京・有楽町にグランドオープン！〜3日間限定でオープニングキャンペーンを実施！〜

オープン日： 2026年3月17日（火）































【「ランディーズドーナツ 有楽町マルイ店」オープニングキャンペーン概要】*価格は税込3月17日（火）から19日（木）までの3日間限定で、商品ご購入のお客様に、ランディーズドーナツ一番人気の『グレイズドレイズド（GLAZED RAISED）』1個を各日先着100名様にプレゼントいたします。さらに、5,000円以上ご購入のお客様に「ランディーズドーナツ」オリジナルの缶バッジもしくは缶キーホルダー1個※1をプレゼントいたします。※1：コイン式カプセルトイマシーンにて。1会計5,000円以上ご購入でコイン1枚をスタッフがお渡しします。（なくなり次第終了）【「ランディーズドーナツ 有楽町マルイ店」限定商品概要】 *価格は税込ドーナツ 販売期間：2026年3月17日（火）〜2026年4月下旬（予定）『カラメルビスケットレイズド（CARAMEL BISCUIT RAISED）』 550円優しい甘さのホワイトチョコに、サクサクのカラメルビスケットをトッピングしました。カラメルビスケットの風味と食感を楽しめるドーナツです。『リミテッド グリーンレイズド（LIMITED GREEN RAISED）』 580円鮮やかなグリーンのアイシングに、グリーンのスプリンクルとチョコレートキャンディをトッピングしました。ポップでカラフルな色合いが特徴的なドーナツです。