紙幣は素材で再定義される--耐用年数延伸と偽造抑制を軸に2032年4.37億米ドルへ拡大するポリマーバンクノート基材市場
ポリマーバンクノート基材とは、紙ではなく高分子フィルムを中核材料として用い、紙幣としての耐久性と偽造防止性能を同時に引き上げるために設計された専用の基材である。透明窓や透かし領域に相当する表現、複数層構造による触感設計、特殊インキやホログラム等のセキュリティ要素の高い適合性を備え、流通環境下での摩耗・汚損に強いことが価値の中心となる。単なる素材ではなく、中央銀行の発行設計、印刷会社の工程最適化、回収・再資源化を含むライフサイクル運用までを規定する通貨インフラの構成要素であり、耐用年数と偽造耐性をコストで裏打ちする基盤技術である。
現金の再定義を支える
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ポリマーバンクノート基材市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593717/polymer-banknote-substrates）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが7.1%で、2032年までにグローバルポリマーバンクノート基材市場規模は4.37億米ドルに達すると予測されている。ここに表れる特徴は、短期は既存紙幣の更新サイクルに沿って緩やかに進みつつ、中期以降は採用国の拡大と高付加価値化で成長率が跳ね上がる二段階構造である。ポリマー化の投資判断は、単年度の調達費よりも、流通寿命の延伸、偽造損失の抑制、券種統廃合や発行回数の平準化といった運用経済性で決まる。したがって市場の成長は、紙からポリマーへの単純置換ではなく、セキュリティ設計と耐久性を軸に、中央銀行の通貨運用を再構成するプロジェクトとして進行する。
図. ポリマーバンクノート基材世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343245/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343245/images/bodyimage2】
図. 世界のポリマーバンクノート基材市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：発行体の信頼を握る
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ポリマーバンクノート基材の世界的な主要製造業者には、De La Rue (Atlas Holdings) 、CCL Secure (Innovia Films)、Landqartなどが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約91.0%の市場シェアを持っていた。この構図は、地域別というより発行体要件別の競争であることを示す。欧州系は設計思想とセキュリティ統合に強みを持ちやすく、複層構造や窓部表現、触感要素を含む総合的な券面設計で差別化しやすい。北米・英連邦圏は流通耐久性と運用コストの最適化が採用理由になりやすく、長寿命化と偽造対策の実績が評価軸となる。新興国では、高温多湿や過酷な流通環境への適応、偽造リスクの顕在化、更新資金の制約といった現場条件が意思決定を左右し、調達だけでなく導入時の教育・運用設計まで含む提案力が重要となる。結果として、基材メーカーの競争力は、素材性能に加え、印刷適性、サプライの安定性、セキュリティ要素との互換性、発行体監査への耐性という信頼の束で測られる。
紙幣の未来はデジタル対立ではない
キャッシュレス化が進むほど、現金は社会システムのバックアップとしての性格を強める。災害時や通信障害時の決済、匿名性を伴う小口取引、観光・越境の決済摩擦低減など、現金が担う役割は機能として残る。その前提で、ポリマーバンクノート基材は、発行体にとって信頼を可視化する投資対象となる。導入の本質は、券面を美しくすることではなく、偽造と劣化という制度コストを下げ、発行オペレーションを安定化させることである。2026年以降の成長加速は、採用国の増加だけでなく、より高い防犯水準と長寿命化を求める発行体が増えることで、基材が通貨運用の中核へ近づくことを示唆する。
現金の再定義を支える
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ポリマーバンクノート基材市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593717/polymer-banknote-substrates）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが7.1%で、2032年までにグローバルポリマーバンクノート基材市場規模は4.37億米ドルに達すると予測されている。ここに表れる特徴は、短期は既存紙幣の更新サイクルに沿って緩やかに進みつつ、中期以降は採用国の拡大と高付加価値化で成長率が跳ね上がる二段階構造である。ポリマー化の投資判断は、単年度の調達費よりも、流通寿命の延伸、偽造損失の抑制、券種統廃合や発行回数の平準化といった運用経済性で決まる。したがって市場の成長は、紙からポリマーへの単純置換ではなく、セキュリティ設計と耐久性を軸に、中央銀行の通貨運用を再構成するプロジェクトとして進行する。
図. ポリマーバンクノート基材世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343245/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343245/images/bodyimage2】
図. 世界のポリマーバンクノート基材市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：発行体の信頼を握る
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ポリマーバンクノート基材の世界的な主要製造業者には、De La Rue (Atlas Holdings) 、CCL Secure (Innovia Films)、Landqartなどが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約91.0%の市場シェアを持っていた。この構図は、地域別というより発行体要件別の競争であることを示す。欧州系は設計思想とセキュリティ統合に強みを持ちやすく、複層構造や窓部表現、触感要素を含む総合的な券面設計で差別化しやすい。北米・英連邦圏は流通耐久性と運用コストの最適化が採用理由になりやすく、長寿命化と偽造対策の実績が評価軸となる。新興国では、高温多湿や過酷な流通環境への適応、偽造リスクの顕在化、更新資金の制約といった現場条件が意思決定を左右し、調達だけでなく導入時の教育・運用設計まで含む提案力が重要となる。結果として、基材メーカーの競争力は、素材性能に加え、印刷適性、サプライの安定性、セキュリティ要素との互換性、発行体監査への耐性という信頼の束で測られる。
紙幣の未来はデジタル対立ではない
キャッシュレス化が進むほど、現金は社会システムのバックアップとしての性格を強める。災害時や通信障害時の決済、匿名性を伴う小口取引、観光・越境の決済摩擦低減など、現金が担う役割は機能として残る。その前提で、ポリマーバンクノート基材は、発行体にとって信頼を可視化する投資対象となる。導入の本質は、券面を美しくすることではなく、偽造と劣化という制度コストを下げ、発行オペレーションを安定化させることである。2026年以降の成長加速は、採用国の増加だけでなく、より高い防犯水準と長寿命化を求める発行体が増えることで、基材が通貨運用の中核へ近づくことを示唆する。