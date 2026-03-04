紙幣は素材で再定義される--耐用年数延伸と偽造抑制を軸に2032年4.37億米ドルへ拡大するポリマーバンクノート基材市場

紙幣は素材で再定義される--耐用年数延伸と偽造抑制を軸に2032年4.37億米ドルへ拡大するポリマーバンクノート基材市場