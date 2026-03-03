果実感溢れる中身が透けて見える水出しティーバッグ「香るCold Brew Tea グリーンティー×マスカット」「同 ほうじ茶×マンゴー」を、3月16日（月）に新発売

近年、ティーバッグやインスタントなどの簡便性製品は、環境意識の高まりや経済性への関心を背景に、マイボトルでの飲用など利用シーンが広がっています。また、お茶に対する嗜好やニーズも多様化する中で、特に「香り」に特長のあるお茶をお求めになる方が増加しています。この市場背景を踏まえ、当社は2025年3月に果実とお茶のマリアージュをお楽しみいただけるティーバッグシリーズ「香るCold Brew Tea」を発売(※1)し、20〜40代の女性を中心に好評をいただいています。そこで今回、本シリーズから新たに「グリーンティー×マスカット」と「ほうじ茶×マンゴー」の2種類のフレーバーが新登場します。ティーバッグには、本シリーズ共通の生分解性フィルター「ピュアフィルター」（※2）を採用しているため、利便性と抽出性、環境への配慮を実現しながら、透明な世界観が生み出す感動のお茶体験をご提供します。さらに、昨年ご好評をいただいた「香るCold Brew Tea ジャスミン茶×ライチ」、「同 台湾烏龍茶×ピーチアプリコット」も、再び販売を開始します。当社は、日々変化する現代のライフスタイルに合わせ、多種多様なお茶の楽しみ方をご提案し続けてきました。今後も、お茶のリーディングカンパニーとして、日本の文化であるお茶を広めるとともに、日本茶のさらなる価値向上を図ってまいります。