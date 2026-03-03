こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
果実感溢れる中身が透けて見える水出しティーバッグ「香るCold Brew Tea グリーンティー×マスカット」「同 ほうじ茶×マンゴー」を、3月16日（月）に新発売
「香るCold Brew Tea」シリーズの新フレーバーが新登場
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、果実感が溢れる新感覚の水出しティーバッグシリーズ「香るCold Brew Tea」から、新たに「香るCold Brew Tea グリーンティー×マスカット」「同 ほうじ茶×マンゴー」を、3月16日（月）に新発売します。
近年、ティーバッグやインスタントなどの簡便性製品は、環境意識の高まりや経済性への関心を背景に、マイボトルでの飲用など利用シーンが広がっています。また、お茶に対する嗜好やニーズも多様化する中で、特に「香り」に特長のあるお茶をお求めになる方が増加しています。
この市場背景を踏まえ、当社は2025年3月に果実とお茶のマリアージュをお楽しみいただけるティーバッグシリーズ「香るCold Brew Tea」を発売(※1)し、20〜40代の女性を中心に好評をいただいています。そこで今回、本シリーズから新たに「グリーンティー×マスカット」と「ほうじ茶×マンゴー」の2種類のフレーバーが新登場します。ティーバッグには、本シリーズ共通の生分解性フィルター「ピュアフィルター」（※2）を採用しているため、利便性と抽出性、環境への配慮を実現しながら、透明な世界観が生み出す感動のお茶体験をご提供します。さらに、昨年ご好評をいただいた「香るCold Brew Tea ジャスミン茶×ライチ」、「同 台湾烏龍茶×ピーチアプリコット」も、再び販売を開始します。
当社は、日々変化する現代のライフスタイルに合わせ、多種多様なお茶の楽しみ方をご提案し続けてきました。今後も、お茶のリーディングカンパニーとして、日本の文化であるお茶を広めるとともに、日本茶のさらなる価値向上を図ってまいります。
《製品の特長・概要》
香るCold Brew Tea グリーンティー×マスカット
緑茶のあまみと甘く香るエルダーフラワーに爽やかで甘さ感じるすっきりとしたマスカットが香る飲み口の緑茶ティーバッグ製品です（※3）。お持ちのボトルにティーバッグ1つを入れて、2時間つけておくだけで簡単に作ることができ、水をつぎ足すことで二度お楽しみいただけます。
製品名：香るCold Brew Tea グリーンティー×マスカット
品名：緑茶（緑茶ティーバッグ）
内容量：10g（5袋）
希望小売価格 税込（税別）：378円（350円）
発売日：3月16日（月）
販売地域：全国
香るCold Brew Tea ほうじ茶×マンゴー
甘香ばしく香る棒ほうじ茶に完熟で濃厚な甘みのマンゴーをあわせた、フルーティーな香りがふわりと広がるほうじ茶ティーバッグ製品です。お持ちのボトルにティーバッグ1つを入れて、2時間つけておくだけで簡単に作ることができ、水をつぎ足すことで二度お楽しみいただけます。
製品名：香るCold Brew Tea ほうじ茶×マンゴー
品名：緑茶（ほうじ茶ティーバッグ）
内容量：10g（5袋）
希望小売価格 税込（税別）：378円（350円）
発売日：3月16日（月）
販売地域：全国
（※1）「香るCold Brew Tea グリーンティー×レモンライム」「同 ほうじ茶×オレンジ」「同 ジャスミン茶×ライチ」「同 台湾烏龍茶×ピーチアプリコット」
（※2）特定のコンポスト条件による。
（※3）本品にマスカット原料は含まれておりません。
ご参考：昨年ご好評いただいた2製品も販売開始
香るCold Brew Tea ジャスミン茶×ライチ
上品でやわらかい香りのジャスミン茶にマリーゴールドとエルダーフラワーをブレンドした、甘く心地良い香りが飲み口に広がるジャスミン茶ティーバッグ製品です。
香るCold Brew Tea 台湾烏龍茶×ピーチアプリコット
華やかな香りの台湾烏龍茶にジューシーなピーチの果肉を加えた、芳醇な甘みが贅沢に広がるウーロン茶ティーバッグ製品です。
《製品概要》
製品名：香るCold Brew Tea ジャスミン茶×ライチ、香るCold Brew Tea 台湾烏龍茶×ピーチアプリコット
品名：ジャスミン茶（ティーバッグ）、ウーロン茶（ティーバッグ）
内容量：10g（5袋）
希望小売価格 税込（税別）：378円（350円）
発売日：3月16日（月）
販売地域：全国
