　同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市　学長：川崎 清史）薬学部では、日々進歩する薬学関連の知識や処方提案のための知識、および“患者を診る”ための技能を修得する機会を提供し、薬剤師の資質向上に寄与することを目的として生涯教育講座を開催しています。今年度は、「半世紀の知と実践を、次世代へ」と題し、木津 良一特別任用教授（薬学部医療薬学科 衛生化学研究室）、森田 邦彦特別任用教授（薬学部医療薬学科 臨床薬剤学研究室）による講演を行います。

　なお、本講演は薬剤師有資格者、薬学部学生を対象としていますが、一般の方もご参加いただけます。

【日　　時】2026年3月8日(日) 13：15〜16：45（12:45開場）

【場　　所】同志社女子大学京田辺キャンパス 蒼苑館1階H101 多目的臨床教育演習室

【受 講 料】無料

【定　　員】120名（先着順）

【申　　込】本学Webサイトより事前申込（2026年3月6日(金)12:00まで）

https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/pharmacy/clinical/introduction/lifelong-education

【プログラム】

13:15　開会のあいさつ

13:30〜15:00　講演1「衛生化学の教育・研究の50年を振り返って」

　　　　　　　講師　木津 良一特別任用教授（薬学部医療薬学科 衛生化学研究室）

15:15〜16:45　講演2「次なる四半世紀の薬物療法を見据えた薬剤師への期待〜感染症治療を中心に〜」

　　　　　　　講師　森田 邦彦特別任用教授（薬学部医療薬学科 臨床薬剤学研究室)

本講演は、日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度の単位（2単位）を申請中です。

詳細は、本講演会のWebサイトでご確認ください。

【問合先】同志社女子大学 医療薬学科事務室

　　　　　TEL:0774-65-8477　E-mail:yakugaku@dwc.doshisha.ac.jp

▼本件に関する問い合わせ先

取材をご希望の⽅は、お⼿数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

▼本件に関する問い合わせ先

同志社女子大学

広報課長　川添麻衣子

住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1

TEL：0774658631

メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp

