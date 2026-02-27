3月20日（金）、21日（土）、アートのECプラットフォーム「OIL」による対面式アートマーケット「ART MARKET vol.3」が、渋谷PARCOのイベント「PERSON」内に出現。

写真拡大 (全4枚)

CCCアートラボ（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）が運営するアートのECプラットフォーム「OIL」は、3月20日（金）と21日（土）、渋谷PARCOで開催されるイベント「PERSON」において、アートマーケット「ART MARKET vol.3」を開催します。







概要

アートのECプラットフォーム「OIL」は、オンラインサイトではありますが、オープン以来、人と人との顔が見えるコミュニケーションを大切に築いてきました。その一環としてこのたび、2023年から開催しているフェア型イベント「ART MARKET」の第3弾を渋谷PARCOのイベント「PERSON」内にて開催します。当日は、渋谷PARCOと親和性の高いギャラリーから伝統あるギャラリーまで、「OIL」に出店中の約10ギャラリーが集結し、作品やグッズを販売します。アートがギャラリストや作家、あらゆるアート関係事業者の力から生み出されていることが分かり、またコレクションの第一歩にふさわしいお手ごろサイズの作品やグッズと出あえる機会をお楽しみください。

参加ギャラリーは、DIGINNER GALLERY、LOWW、PAGIC Gallery、OIL SELECTION ほか。また今回は、ビールや飲食を提供する株式会社酒八も参加します。※参加店舗は決定次第サイト等で順次告知します。

https://oil.bijutsutecho.com/special/377

アートのECプラットフォーム「OIL」とは

日本を代表するギャラリーやアートストアとともにつくる、アートのマーケットプレイスとして2019年に開設。以来、多くのギャラリーにご協力いただきながら、たくさんの方々へオンラインを通じて「アート作品の購入」という体験をお届けしてきました。近年は、美術コンテンツの制作から展示やイベントの企画まで、オンラインにとどまらない、美術における新たな価値を提案しています。

IG：https://www.instagram.com/oilbybt/

FB：https://www.facebook.com/OILbyBT

X：https://x.com/OILbyBT

「PERSON」について

渋谷PARCOで、《人》を起点とした新たな企画「SHIBUYA PARCO “PERSON”」を2026年3月13日（金）〜3月22日（日）にて開催。本企画では、人物やコミュニティ、人が創り出すものなど、さまざまな視点から、渋谷PARCOが今注目する《人》にフォーカスし、イベントやインタビューなどで深堀りします。

渋谷PARCO特設サイト：https://shibuya.parco.jp/page/person2026/

オンライン販売について

会場で販売する作品の一部を、アートのECプラットフォーム「OIL」にて3月20日（金）12時より販売予定です。※日時は変更となる可能性がございます。

オンライン販売URL：https://oil.bijutsutecho.com/

イベント詳細　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

OIL presents「ART MARKET vol.3」

会期｜2026年3月20日（金）、21日（土）イベント「PERSON」内

会場｜P BOX（東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 10F）https://shibuya.parco.jp/

時間｜12：00〜19：00　※時間は変更となる場合もございます。

料金｜無料

主催｜OIL







CCCアートラボ

CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/

本件に関するお問合わせ先

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社　

CCCアートラボ事業部 広報

メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp