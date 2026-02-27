¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ü¡¼¥È¥·¥ç¡¼2026¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÁÁí¹ç¥Þ¥ê¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¼çÍ×À½ÉÊ¤«¤éÀè¿Êµ»½Ñ¤Þ¤Ç°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¡Á
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤ª¤è¤Ó²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡Ê¤È¤â¤Ë¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ü¡¼¥È¥·¥ç¡¼2026¡×¡Ê¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Þ¥ê¥ó»ö¶È¶¨²ñ¡Ë¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾ìÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ö¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢Áí¹ç¥Þ¥ê¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥È¤äÁ¥³°µ¡¡¢¿å¾å¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Ê¤É¤Î¼çÍ×À½ÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥Ö¡¼¥¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¡È¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥ß¥é¥¤¡É¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀßÃÖ¤·¡¢»²¹Í½ÐÉÊÄú¤ä¡¢¡È¥Þ¥ê¥óÈÇCASEÀïÎ¬¡É¤Î¤â¤È³«È¯¤µ¤ì¤¿¶È³¦½é¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÁàÁ¥¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤Ã¤¿Àè¿Êµ»½Ñ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢SDG£ó¤ä¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¤¬ÉÁ¤¯¥Þ¥ê¥ó»ö¶È¤ÎÌ¤Íè¤Î»Ñ¤òÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÇÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÇÈ¯Çä40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿å¾å¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥Ö¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¡£Åö¼Ò½é¤Î¿å¾å¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¡ÖMJ-500T¡×¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ÆüËÜ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖFX JAPAN LIMITED¡×¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Û¤«¡¢40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊâ¤ß¤ò¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥Þ¥ê¡¼¥Ê²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Í¢Æþ¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊPRESTIGE¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂç·¿¥Ü¡¼¥È¤ò³¤¾å¤Ë·¸Î±Å¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤Î¥Ü¡¼¥È¥·¥ç¡¼²ñ¾ì¡Ê¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ²ñ¾ì¡Ë
ºòÇ¯¤Î¥Ü¡¼¥È¥·¥ç¡¼²ñ¾ì¡Ê²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥Þ¥ê¡¼¥Ê²ñ¾ì¡Ë
¢£¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤Î¼ç¤ÊÅ¸¼¨ÆâÍÆ¡¡¢¨½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ²ñ¾ì¡Ó
1. ¥á¥¤¥ó¥Ö¡¼¥¹
¡üºÇ¿·µ»½Ñ¡¿´ë¶È³èÆ°Å¸¼¨
¼¡À¤Âå¥Ü¡¼¥ÈÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHELM MASTER EX ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¸¥ç¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡¢ÄúÂÎ¹½Â¤ÉôÉÊ¤Î¿·ÁÇºà¡¢µù¶È¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥µ¥ó¥´¿¢¤¨ÉÕ¤±³èÆ°¡Ö¥Á¡¼¥àÈþ¤é¥µ¥ó¥´¡×¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡üSea-Style¡¦ÌÈµö¥³¡¼¥Ê¡¼
²ñ°÷À©¥Þ¥ê¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖSea-Style¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÌÈµö¶µ¼¼¡×¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥·¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢Í·¤ÓÊý¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÀ½ÉÊÅ¸¼¨
¡Ú¥Ü¡¼¥È¡¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ü¡¼¥È¡Û¡¡
¡AR250 ¢SR330 £DFR330 ¤YFR330 ¥YFR24EX
¡ÚÁ¥³°µ¡¡Û
¦¿åÁÇ¥¨¥ó¥¸¥ó(»²¹Í½ÐÉÊ) §¨¿··¿Á¥³°µ¡ ©F450A ªHARMO «M15 ¬M25 F350B ¡¡
®F275B
¡Ú¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥ß¥é¥¤¡Û
¯°±»²¹Í½ÐÉÊÄú¡¡²Six¥Õ¥í¡¼¥È
2. ¥¦¥§¡¼¥Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¥Ö¡¼¥¹
¡ü¥¦¥§¡¼¥Ö¥é¥ó¥Ê¡¼Îò»ËÅ¸¼¨
º£Ç¯¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤«¤é40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¦¥§¡¼¥Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÎò»Ë¤ò¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÀ½ÉÊÅ¸¼¨
¡Ú¥¦¥§¡¼¥Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¡Û¡¡
¡VX Cruiser HO ¢FX Cruiser HO £FX Cruiser SVHO ¤JetBlaster PRO
¥MJ-500T(½éÂå¥â¥Ç¥ë) ¦FX JAPAN LIMITED
3. ¥ï¥¤¥º¥®¥¢¥Ö¡¼¥¹
¡ü¥Þ¥ê¥óÍÑÉÊ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¤¥º¥®¥¢¡Ë
Åö¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¤¥º¥®¥¢¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Þ¥ê¥óÍÑÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥Þ¥ê¡¼¥Ê²ñ¾ì¡Ó
¡Ú³¤¾å·¸Î±Å¸¼¨¡Û¡¡
PRESTIGE 420 ¡¿ PRESTIGE F4.3 ¡¿ PRESTIGE 520
¡Ò¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¡¦¥Ü¡¼¥È¥·¥ç¡¼¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Ó
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/event/boatshow/
¡Ú¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ ¥×¥ì¥¹¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡üÆü»þ¡§ 2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡11:00¡Á11:20
¡ü¾ì½ê¡§ ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍÅ¸¼¨¥Û¡¼¥ëÆâ¡¿¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¥á¥¤¥ó¥Ö¡¼¥¹
¡üÅÐÃÅ¼Ô¡§ Ìî粼Ã£Ìé ¡Ê¥Þ¥ê¥ó»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡Ë
¢¨¥×¥ì¥¹¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï²¼µ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô ¹Êó¥°¥ë¡¼¥×
Ã´Åö¡§¶â¿¹¡¡TEL: 03-5220-7211
¡Ò¤´»²¹Í¡Ó
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ü¡¼¥È¥·¥ç¡¼2026¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ü¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Þ¥ê¥ó»ö¶È¶¨²ñ
¡ü²ñ´ü¡§2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿4Æü´Ö
¡ü»þ´Ö¡§10¡§00 ¡Á 17¡§00¡¡
¢¨3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï10:00¤è¤ê¥×¥ì¥¹¥¢¥ï¡¼¡¿11:30¤è¤ê°ìÈÌ³«¾ì¡¿11:45¤è¤ê³«²ñ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼
¡ü²ñ¾ì¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍÅ¸¼¨¥Û¡¼¥ë¡Ê²°ÆâÅ¸¼¨¡Ë¡¿²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Å¸¼¨¡Ë¡¿
È¬·ÊÅç¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡ÊÂÎ¸³¤Î¤ß¡Ë¡¿ÆüËÜ´Ý¥·¡¼¥«¥ä¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥¯¡ÊÂÎ¸³¤Î¤ß¡Ë
¡üÆþ¾ìÎÁ¡§°ìÈÌ 2,000±ß¡¿¹â¹»À¸°Ê¾å¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡¢2²ñ¾ì¶¦ÄÌ¡Ë
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://www.boatshow.jp/jibs/2026/
¡ü¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¥Ü¡¼¥È¥·¥ç¡¼±¿±Ä¥Ç¥¹¥¯
¢©104-0028¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½£2-10-12 ¹ñºÝ¶½¶ÈÂè2¥Ó¥ë 4F
¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜ¥Þ¥ê¥ó»ö¶È¶¨²ñÆâ
TEL. 03-5542-1205¡¡FAX. 03-5542-1206
https://www.marine-jbia.or.jp
