株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジー?、基幹業務システムに「ZAC」を採用
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジー（神奈川県 代表取締役社長 所年雄、以下トランスコスモス・デジタル・テクノロジー）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
トランスコスモス・デジタル・テクノロジーは、AI駆動開発、内製開発支援、Microsoft Power Platform 伴走支援、クラウドソリューションなど、最先端のデジタル・テクノロジーを活用し、お客様のビジネス課題解決とDX推進を支援しています。企画・設計から開発、運用・定着化まで一貫して伴走することで、業務効率化や生産性向上にとどまらず、持続的な価値創出と競争力強化を実現します。
同社では、労務費まで含めた案件別原価管理の実現や、システムの統合および連携強化による業務効率化のために、システム導入を検討していました。選定にあたっては、上記の課題解決とともに、Excel管理から脱却し、タイムリーで柔軟なデータ分析が実現できる点、自動バージョンアップを搭載していることから、UIの刷新や、一部法改正対応などのバージョンアップが保守範囲内に含まれ、常に最新の環境でシステムを利用できる点が評価されました。
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
オロは今後もIT業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
