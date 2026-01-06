インタラクティブとXLOCAL、1月16日に山形の求人・転職メディア市場向けにHRセミナー「山形企業が人材と共に成長する採用戦略の未来」を開催
地域に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ」を運営しているインタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）は、都市と地方の人材流入を逆転する地方特化型のリクルートサービス「チイキズカン」を提供している株式会社XLOCAL（本社：山形県鶴岡市北京田字下鳥ノ巣23-1、代表取締役：山中 大介・坂本 大典、以下「XLOCAL」）と共催で、山形の求人・転職メディア市場への参入に向けて同市場でのジョブアンテナの認知向上を目的に、2026年1月16日（金）にHRセミナー「山形企業が人材と共に成長する採用戦略の未来」を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337867&id=bodyimage1】
山形企業が人材と共に成長する採用戦略の未来： https://lp.jobantenna.jp/yamagata2026-1
■インタラクティブとXLOCALとの業務提携について
インタラクティブの社外取締役に、元株式会社ニューズピックス代表取締役CEOで現在はXLOCALの代表取締役COOである坂本 大典氏が就任することで、業務提携を通じた協業を進めています。現在は、「ジョブアンテナ」と「チイキズカン」の掲載企業数の拡大に向けてサービスの相互営業を行っているほか、地域の求人・人材ビジネス市場の活性化と地域企業が抱える採用課題の解決および事業成長の支援を目的に、両社共催で地域の人材採用をテーマにしたセミナーを順次開催しています。
■HRセミナーについて
山形の求人・転職メディア市場に向けて、山形における優秀人材獲得の秘訣をはじめ、人材採用のトレンドや課題、地域企業における採用戦略の実践例などをテーマにしたHRセミナー「山形企業が人材と共に成長する採用戦略の未来」を2026年1月16日（金）に開催します。セミナーでは、株式会社SHONAI 代表取締役の山中 大介氏および株式会社ジョイン 代表取締役の武田 良和氏をゲストに招き、山形企業が人材と共に成長するための採用戦略をテーマに二部構成でトークセッションを行います。
セミナーは、山形に本社／支社を持つ企業の経営者や採用責任者で、既存の採用手法の継続に不安や課題を感じている方を対象としていますが、その他の方も参加可能です。セミナー後には、ゲスト登壇者や地元キーパーソンと交流できる会も用意していますので、ぜひご参加ください。
https://lp.jobantenna.jp/yamagata2026-1
■イベント概要
名 称：山形企業が人材と共に成長する採用戦略の未来
日 時：1月16日（金）17：00～20：00
会 場：パレスグランデール内 エアル（山形県山形市荒楯町1-17-40）
費 用：無料
主 催：インタラクティブ株式会社、株式会社XLOCAL
申 込：https://lp.jobantenna.jp/yamagata2026-1
■「チイキズカン」について
複業マーケットは、副業を希望する人数と社員の副業を認める企業が増加しているのに対して、受け皿となる企業数が圧倒的に不足している、企業にとっての買い手市場となります。そこで「地方」×「複業」×「年収換算1千万円以上」というキーワードで、地方でチャレンジする面白い求人を発信することで、都市部人材がやりがいと相応の対価を得て、本気で地方企業と関わる事が出来る世界を創り、都市部から地方へ人材が今まで以上に動く流れを創りたくチイキズカンを立ち上げました。3つの求人ルールをクリアした地方企業求人のみが掲載され、今までの価値観にとらわれない、チャレンジする地方企業を都市部に発信しています。
