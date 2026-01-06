インタラクティブとXLOCAL、1月16日に山形の求人・転職メディア市場向けにHRセミナー「山形企業が人材と共に成長する採用戦略の未来」を開催

インタラクティブとXLOCAL、1月16日に山形の求人・転職メディア市場向けにHRセミナー「山形企業が人材と共に成長する採用戦略の未来」を開催