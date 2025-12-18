こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「円定期預金 特別金利キャンペーン」開催記念「住信SBIネット銀行 公式X」フォロー＆リポストで冬の贈り物キャンペーンを開始
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2025年12月17日（水）より「『円定期預金 特別金利キャンペーン』開催記念〈住信SBIネット銀行 公式X〉フォロー＆リポストで冬の贈り物キャンペーン」を開始しました。
キャンペーン概要
キャンペーン期間中にご応募いただいたかたの中から、抽せんで「giftee Cafe Box」 1,000円分を100名さまにプレゼントします。
※「giftee Cafe Box」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、カフェで使用できる様々なラインナップの中から、贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「giftee Cafe Box」および「ギフトポイント」の利用に会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数のギフトを選ぶことも可能です。
キャンペーン期間
2025年12月17日（水）〜2025年12月30日（火） 23時59分
応募方法
１．住信SBIネット銀行公式アカウントをフォロー
下記URLから住信SBIネット銀行公式「X」アカウントページへ移動していただき、「フォロー」をクリックしてください。
https://x.com/sumishinsbi
２. 住信SBIネット銀行公式アカウントが投稿する対象のポストをリポスト
３.応募完了！
ご当選された方には「X」のダイレクトメッセージにてご連絡いたします。
応募者１名につき１回限り、１アカウントでの応募とさせていただきます。
フォローを外すと当選対象外になります。また非公開アカウントも当選対象外となります。
「円定期預金 特別金利キャンペーン」概要
＞キャンペーンについて、詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20251117_004622/
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
